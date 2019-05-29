ЕГЭ 2019 в Санкт-Петербурге: Самый популярный предмет на выбор - обществознание и физика

Закончился учебный год, началась самая напряженная пора для школьников - в Петербурге стартовали ЕГЭ 2019. Экзаменационную кампанию в Санкт-Петербурге выпускники открыли 27 мая, сдавали ЕГЭ 2019 по выбору – литературу и географию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/711795" frameborder="0"></iframe> Школьники из Петербурга сдают ЕГЭ по математике.Артем КИЛЬКИН

Вообще, это не самые популярные предметы. Как и в 2018 году, лидеры рейтинга вот уже который год - обществознание и физика. На третьем месте - история.

Когда будут известны результаты ЕГЭ 2019 по литературе и географии в Петербурге? Их опубликуют на официальном сайте 14 июня. Оценки можно будет узнать по данным паспорта. Однако для одного из учеников петербургской школы исход уже известен, его выгнали из аудитории из-за шпаргалки. Увы, товарищу, решившему всех обмануть, не позавидуешь: результат аннулировали, а на пересдачу его допустят только через год.

Металлодетекторы на входе и наблюдение онлайн во всех 150 пунктах проведения экзаменов.Фото: Артем КИЛЬКИН

ЦАРИЦА НАУК

Если знатоков литературы и географии собралось немного, всего 4676, то ЕГЭ 2019 по математике сдавал почти весь город, а точнее 27 296 ребят. Все дело в том, что это обязательный экзамен. Причем писали и базовую, и профильную в один день.

Напомним, три года назад экзамен разделили на уровни. Теперь каждый ученик сам может выбирать, какой сложности ЕГЭ ему по плечу. Базовый, который попроще, нужен, так сказать для жизни. Его сдают те, кто хочет получить аттестат. А второй вариант необходим тем, кто планирует поступать в вузы. Там есть задания повышенной сложности.

Сколько баллов ученик получил, можно будет узнать на официальном портале ЕГЭ, достаточно ввести данные паспорта.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Большая часть выпускников этого года выбрала ЕГЭ 2019 по математике профильного уровня, а именно 16 043 ребят, остальные - а это 11 253 школьников - писали базовый, - сообщили "КП"-Петербург" в комитете по образованию правительства Санкт-Петербурга.

Наблюдали за тем, соблюдаются ли все правила на экзамене, и не списывает ли кто из ребят 4000 наблюдателей. Да и от всевидящего ока видеокамеры не скрыться. Наблюдение онлайн ведется во всех 150 пунктах проведения экзаменов. Так что, не хитрите, вас снимает совсем не скрытая камера!

- Придумано несколько мер безопасности, чтобы сохранить тесты в тайне, к примеру, четыре года назад мы были первым учебным заведением в регионе, где запустили распечатку КИМов в аудитории, - сказала "КП" директор лицея № 14 Витте Ирина Яковлевна. – Сейчас по всей стране налажена такая система: привозят зашифрованные диски, мы их открывает прямо при ребятах и на принтере распечатываем все задания. Утечка информации исключена.

Одно из новшеств - распечатывают КИМы прямо перед стартом экзаменаФото: Артем КИЛЬКИН

А КОГДА ОЦЕНКИ?

ЕГЭ 2019 по математике в Санкт-Петербурге прошел спокойно, никого не удалили из аудитории, никто даже и не пытался "слить" задания в Сеть. Однако наблюдатели могут еще раз пересмотреть записи видео и если что-то заметят, то у нарушителя результаты аннулируют без права пересдачи в этом году.

Главный вопрос, который волнует выпускников и их родителей - когда будут известны результаты ЕГЭ 2019 по математике? Итак, опубликуют оценки по базовой математике – 11 июня, по профильной – 12 июня. Сколько баллов ученик получил, можно будет узнать на официальном портале ЕГЭ, достаточно ввести данные паспорта.

Следующий обязательный экзамен назначен на 3 июня. Это будет ЕГЭ по русскому языку. Его собираются сдавать 28 051 ученик.

В среду, 29 мая, выпускники писали математику. И теперь главный вопрос, который их волнует - когда будут известны результаты ЕГЭ 2019Фото: Артем КИЛЬКИН