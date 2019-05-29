МегаФон взял Effie Russia Awards 2019

Оргкомитет главной премии за достижения в сфере рекламы и маркетинга в России Effie Russia Awards опубликовал индекс эффективности 2019. МегаФон занял первое место среди телекоммуникационных брендов и третье в общем зачете. МегаФон забрал сразу пять статуеток Effie 2019: золото, серебро и три бронзы. Всего 11 кейсов бренда стали финалистами премии.

Победу МегаФону принесло сразу несколько проектов и кампаний в 2018 году. Самым успешным стал кейс «Чемпионы наших сердец», который взял две награды - золото в номинации «Фокус/Однократное вовлечение» и бронзу в «Телекоммуникации. Интернет». Проект был реализован в поддержку сервиса МегаФон ТВ в рамках коммуникации под ЧМ по футболу. Благодаря оперативности запуска (на разработку и запуск креатива потребовалось всего 48 часов!) и точному попаданию в ЦА, кампания показала отличные бизнес-показатели, увеличив посещаемость сайта и количество регистраций в сервисе в два раза. За счет вирусности креатива и большому виральному охвату, бренд стал вторым по количеству упоминаний в рамках чемпионата, не являясь официальным спонсором.

Также стоит отметить занявший второе место в номинации «Positive change/Вклад в общество и устойчивое развитие. НКО кейс «Для тех кто ждет», реализованный с фондом «Подари жизнь» и агенством VMLY&R Moscow. Акция превратила время ожидания абонентов оператора при звонке на линию коллцентра в пользу для тех, кто тоже ждет. При звонке абонента на линию каждая секунда ожидания конвертировалась в 1 рубль для детей, ожидающих усыновления. В результате акции 1,5 миллиона секунд ожидания превратились в 1,5 миллиона рублей помощи. Благодаря этой сумме фонд снял 591 видеоанкету, и 63 ребенка уже нашли свою семью. Фонду «Измени Одну Жизнь» были необходимы средства на производство видеоанкет для детей в детских домах, ждущих усыновления. Партнером проекта стал один из крупнейших мобильных операторов – МегаФон.

Помимо этого бронзу взяли еще два кейса «Смотри футбол на МегаФон ТВ» в номинации «Спортивный марткетинг» и проект «Киберспорт начинается с тебя» в номинации «Спонсорство». Последний стал первым в России проектом на территории киберспорта, получившим признание Effie.

- Это лучший результат нашего маркетинга за все годы премии Effie в России. Впервые МегаФон стал самым эффективным брендом в телеком категории, - отметила Снежана Черногорцева, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям МегаФона.