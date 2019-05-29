Правительство Петербурга собираются «омолодить»

Курс на молодые кадры

Администрация Петербурга нуждается в молодых, энергичных и талантливых кадрах. А молодежь заслуживает шанса реализовать свой потенциал на благо петербуржцев. Эти две важные задачи и должен решить кадровый конкурс «Мой город – мои возможности». Старт проекту дал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, который в том числе выступил инициатором конкурса. Мероприятие поддерживает автономная некоммерческая организация «Россия - страна возможностей».

- Город должен обновляться молодыми компетентными кадрами. В Петербурге запущена программа «35 на 35» – она означает, что на руководящих постах должны быть 35 процентов молодых людей до 35 лет. Я считаю необходимо, чтобы молодые и талантливые специалисты пришли в структуры исполнительной и законодательной власти, местного самоуправления, - говорит Александр Беглов.

Карьера плюс саморазвитие

Участвовать в конкурсе могут все желающие, но нужно соответствовать определенным критериям. Обязательное для всех условие - иметь высшее образование и управленческий опыт. Ну а дальше все зависит от целей. Если участники претендуют на государственные или муниципальные должности, то их возраст должен составлять от 20 лет до 35 лет, а опыт управленческой работы - не менее двух лет. Победители будут включены в кадровый резерв и получат перспективы трудоустройства.

Для тех, кто работать в органах власти не планирует, но заинтересован в собственном саморазвитии и прокачке навыков, рамки конкурса расширены. В этом случае кроме молодежи (условия такие же, как указано выше), подать заявку в проект могут и люди от 36 до 55 лет, но их управленческий опыт должен быть не менее пяти лет.

- Мы хотим дать возможность реализовать свои способности более опытным специалистам, - добавил Александр Беглов.

Одно из важных условий состязания – участвовать в нем могут не только жители Петербурга, но и представители других регионов. Единственное условие – чтобы реализация задуманных проектов и идей происходила именно в Северной столице.

Больше возможностей

Кадровый конкурс «Мой город – мои возможности» проводится на платформе популярного конкурса «Лидеры России». Но есть у петербургского конкурса и собственные особенности: участвовать в нем могут люди, которые занимаются общественной, социальной и добровольческой деятельностью (опыт работы в этих сферах приравнивается к управленческому). Новые, интересные, неоднозначные подходы позволят внести необходимые коррективы в социальной политике, к которой сейчас приковано особенное внимание органов власти всех уровней.

По итогам конкурса лучшие из лучших получат бонус: обучение по новым прогрессивным методикам под руководством опытных наставников.

- Победители примут участие в программе наставничества, когда с ними в течение года будет работать опытный, мудрый ментор-наставник. Этот наставник поможет определиться, поможет принимать правильные решения, - пояснила председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга Юлия Аблец.

Победителями конкурса «Мой город – мои возможности» станут сто самых талантливых и амбициозных участников. Впрочем, проигравших в любом случае не будет, ведь в процессе состязаний каждый сможет пройти обучение и «прокачать» свои навыки и лидерские качества. А это уже многого стоит.

- Этот конкурс - одна из ступенек, которая помогает реализовать свои возможности, идеи и амбиции. А еще это уникальная возможность изменить свой город. Победителем можно стать, просто приняв участие в проекте, - говорит директор по развитию стратегических инициатив Блока разведки и добычи ПАО «Газпром нефть», победитель конкурса управленцев «Лидеры России» 2017-2018 гг. Алексей Малютин.

Организаторы и члены Наблюдательного совета конкурса - Ника Стрижак, Юлия Иванова и Дмитрий Ченцов.

НА ЗАМЕТКУ

Как принять участие в конкурсе «Мой город – мои возможности»

Зарегистрироваться на сайте мойгородмоивозможности.рф и подать заявку. Регистрация открыта с 29 мая по 24 июня

Написать эссе об актуальных для города проблемах и возможных путях их решения.

Реализовать социальное мероприятие, направленное на поддержку жителей или отдельных социальных групп Петербурга, решение актуальной социальной проблемы города. По итогам – загрузить в личный кабинет на сайте видеоотчет.

Победители конкурса станут известны 24 августа.