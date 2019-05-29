2019-05-29T19:39:47+03:00
Досуг

Группа Pizza откроет лето концертом на крыше

1 июня 2019 года на крыше Roof Place группа Pizza даст первый летний концерт. И коллектив, и место, выбранное для старта сезона, не нуждаются в отдельном представлении
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В первый летний день потоки urban soul мелодий в исполнении группы Pizza наполнят крышу Roof Place.В первый летний день потоки urban soul мелодий в исполнении группы Pizza наполнят крышу Roof Place.
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В первый летний день потоки urban soul мелодий в исполнении группы Pizza наполнят крышу Roof Place.

«Как будто все мы сидим на одной большой кухне, и нет ничего, кроме музыки, никого,кроме нас с вами», – говорит солист группы Сергей Приказчиков.

В копилке группы хиты: «Пятница», «Оружие» и «Романс», два студийных альбома «Кухня» и «На всю планету Земля», более десяти клипов, сотни концертов, саундтреки к фильмам и сериалам «Молодежка», «Два отца, два сына», «Обмани, если любишь», «Нереальная любовь», «Завтрак у папы», номинации на премии RU-ТV, Муз-ТВ, OOPS! Choice Awards, Music Box и «Звуковой дорожки «МК» ZD Awards-2014.

Компания А-Promo представляет проект «Отличный Петербург!» – это серия эксклюзивных, неповторимых, а зачастую специально придуманных выступлений от известных музыкантов, художников, актеров и театральных деятелей. Основная задумка проекта заключается в том, чтобы посетители мероприятия увидели любимых артистов с новой, порой неожиданной отличной стороны.

Группа Pizza существует с 2010 года и за это время совершила настоящий марш-бросок к вершинам отечественного музыкального Олимпа, заняла свою уникальную нишу и приобрела крепкую семью поклонников. Pizza любят и знают все, кто ценит в музыке особую мелодичность, проникновенный вокал и небанальные тексты

Roof Place — открытая крыша, где с комфортом расположатся до двух тысяч человек. В центре — купол с концертной сценой, рядом — арочный шатёр два отдельных крытых помещения с выходом на площадку и кальянная.

Возрастное ограничение 12+

1 июня

Roof Place (Кожевенная линия, 30)

Билеты

ИСТОЧНИК KP.RU

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