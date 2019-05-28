KREC исполнят проникновенный хип-хоп под акустику на Roof Fest 2019

В специальной программе для Roof Fest’а KREC сделают акцент на уют и атмосферу. С акустическим аккомпанементом и трогательным женским бэк-вокалом Фьюз не теряет словесной эквилибристики, а песни обогащаются той самой городской романтикой. Именно в такой обстановке группа выступит на видовой крыше Roof Place.

С первыми аккордами словно оказываешься в неторопливо колесящем по ночному Питеру авто. За окном проплывают фасады, арки, ведущие в бездонные желтые колодцы, темные дыры мостов, слепящие фонари… Лишь изредка слухом-взглядом зацепишься за меткую рифму, полюбуешься и катишь дальше. Фон этот завораживает и уносит ещё глубже в воспоминания, к ночным кострам прошлого лета, к дымке над заливом. Слушать KREC на крыше под открытым небом стало в Санкт-Петербурге уже доброй традицией.

Ленинградские хип-хоп герои уже второй год дают концерты на Roof Fest. И каждый раз – при полном аншлаге.

Roof Fest существует с 2012 года. Атмосферная локация Roof Place, шикарнейший вид на Финский залив, разнообразный и всегда актуальный лайн-ап – благодаря этому фестиваль считаться одним из титульных мероприятий северной столицы. На сцене Roof Fest за эти годы побывали: Борис Гребенщиков, Therr Maitz, SunSay, Billy's Band, KREC, Симфоническое кино, IOWA и Animal ДжаZ.