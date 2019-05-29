«Ущерб на 50 тысяч евро»: Стало известно, кто виноват в столкновении российского парусника «Мир» и микроавтобуса в Германии

Авария морского судна и микроавтобуса произошла в немецком городе Беремерхафен. Фрегат «Мир» из Петербурга в Германии теперь не обсуждает разве что ленивый. Видео необычный аварии стало настоящим хитом. На кадрах видно как парусник снес временные ограждения на набережной и попал в ДТП с микроавтобусом, отчего тот чуть не завалился набок. Немцы теперь шутят, что в страховой никогда не поверят, что автобус попал в ДТП с русским фрегатом. А в ЧП сейчас разбирается местная полиция. Ведь, по данным местных СМИ, ущерб составил 50 тысяч евро.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/711223" frameborder="0"></iframe> Российский парусник протаранил авто в порту Гамбурга.

При этом в немецких СМИ справедливости ради замечают, что на борту парусника в основном были представители немецкого бизнеса. Сам же парусник отходил от причала, чтобы отправиться на салют. В этот момент и произошла авария. И, как стало известно, в столкновении немцам нужно винить только себя.

- Во время отхода от причала для однодневного выхода в море с гостями праздника произошел навал кормовым подзором правого борта фрегата на причал, - сообщают в ФГУП «Росморпорт». - Основной причиной инцидента явились ошибочные действия капитана буксирного судна, обеспечивающего отход парусника «Мир». После отвода носовой части парусника от причала буксирное судно перешло работать с левого борта в районе парадного трапа и тем самым струей от винтов подтолкнуло корму парусника в сторону причала

Микроавтобус чуть не завалился после аварии Фото: стопкадр

Сейчас парусник уже покинул Германию.