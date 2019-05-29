2019-05-29T19:50:48+03:00
Происшествия

«Ущерб на 50 тысяч евро»: Стало известно, кто виноват в столкновении российского парусника «Мир» и микроавтобуса в Германии

Видео необычной аварии стало настоящим хитом в Европе [видео]
Анна СВЕТЛАКОВА
Поделиться:
Парусник попал в ДТП в Германии Фото: стопкадрПарусник попал в ДТП в Германии Фото: стопкадр
Изменить размер текста:

Авария морского судна и микроавтобуса произошла в немецком городе Беремерхафен. Фрегат «Мир» из Петербурга в Германии теперь не обсуждает разве что ленивый. Видео необычный аварии стало настоящим хитом. На кадрах видно как парусник снес временные ограждения на набережной и попал в ДТП с микроавтобусом, отчего тот чуть не завалился набок. Немцы теперь шутят, что в страховой никогда не поверят, что автобус попал в ДТП с русским фрегатом. А в ЧП сейчас разбирается местная полиция. Ведь, по данным местных СМИ, ущерб составил 50 тысяч евро.

Российский парусник протаранил авто в порту Гамбурга.

При этом в немецких СМИ справедливости ради замечают, что на борту парусника в основном были представители немецкого бизнеса. Сам же парусник отходил от причала, чтобы отправиться на салют. В этот момент и произошла авария. И, как стало известно, в столкновении немцам нужно винить только себя.

- Во время отхода от причала для однодневного выхода в море с гостями праздника произошел навал кормовым подзором правого борта фрегата на причал, - сообщают в ФГУП «Росморпорт». - Основной причиной инцидента явились ошибочные действия капитана буксирного судна, обеспечивающего отход парусника «Мир». После отвода носовой части парусника от причала буксирное судно перешло работать с левого борта в районе парадного трапа и тем самым струей от винтов подтолкнуло корму парусника в сторону причала

Микроавтобус чуть не завалился после аварии Фото: стопкадр

Микроавтобус чуть не завалился после аварии Фото: стопкадр

Сейчас парусник уже покинул Германию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ураганный ветер повалил деревья в Ленобласти
Во время ПМЭФ 2019 между Москвой и Петербургом пустят дополнительные «Сапсаны»
Таблички с несуществующими названиями появились на Васильевском острове в Петербурге
Дорожную разметку за 775 млн рублей обновят в Петербурге
Ремонт фонтана «Мальчик и гуси» начался в Петербурге
Эрмитаж показал, как отправляет «Танец» Матисса в Москву
Полиция поймала двоих мужчин, избивших до полусмерти полицейского в ночном клубе Волхова
Во время гидравлических испытаний в Петербурге прорвало трубу с кипятком
Четыре машины разбились «всмятку» на проспекте Народного ополчения, один погиб, двое в больнице
Груженный прицеп фуры перевернулся на проспекте Стачек
Дата выборов губернатора Петербурга 2019 года станет известна 31 мая
За изнасилование 9-летнего мальчика в Ленобласти рецидивист снова отправится в тюрьму
Михаил Боярский рассказал о будущем шлягере к новым «Гардемаринам»