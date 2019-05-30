2019-05-30T10:26:05+03:00
Общество

Что делать, если потерялся ребенок

Вместе со специалистами МТС продолжаем серию материалов о том, как поступить, если пропал кто-то из ваших близких или в трудной ситуации оказались вы сами
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Фото предоставлено МТС. media.mts.ru/society/176008/#top.Фото предоставлено МТС. media.mts.ru/society/176008/#top.
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Что делать, если ваш ребёнок потерялся? Можно ли подготовить ребёнка к таким ситуациям заранее и как? Рассказывает Олег Леонов, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Если ребенок уже потерялся

- Не паникуйте

Дети почти всегда находятся в первые часы после пропажи. Кроме того, только сохраняя спокойствие, вы сможете здраво мыслить и разумно поступать - это вам пригодится, если ситуация будет сложной.

- Позвоните в полицию

Там обязаны принять устное заявление, даже если ребенок потерялся пять минут назад. В данном случае неважно, кем вы приходитесь ребенку: родителем, бабушкой, няней или даже случайно проходившим мимо человеком, который увидел, что ребенок ушел в кусты и не вернулся. Письменное заявление тоже нужно, но…

- Не уходите с того места, где потерялся ребенок

Ребенок может сам вернуться туда, откуда ушел. Поэтому, если вы, например, гуляли на детской площадке, оставайтесь там.

- Передайте заявку о пропаже ребенка в «Лиза Алерт».

В поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» можно обратиться, позвонив на горячую линию 8-800-700-54-52 или оставив заявление на сайте. Заявки принимаются круглосуточно, но только после приема заявления в полиции.

- Попросите кого-то остаться дома

Если ребенку больше 8-10 лет и он знает дорогу домой, то он вполне может вернуться туда сам. Поэтому важно, чтобы дома его кто-то ждал, открыл ему дверь и сообщил вам, что ребенок дома.

- Задействуйте в поиске несколько человек

Вы сами ждете ребенка на том месте, где вы с ним разминулись. Второй человек общается с полицией и спасателями: подает заявление, описывает приметы потерявшегося и так далее. Третий человек ждет ребенка дома.

Также желательно параллельно обзвонить родителей друзей и знакомых ребенка. Попросите их быть начеку и сообщить вам, если они где-то увидят вашего ребёнка.

Как подготовить ребенка к тому, что он может потеряться

Регулярно объясняйте и напоминайте ребенку, что, если он потеряется, то не должен пугаться: родители его обязательно найдут.

Тем не менее, внушите ребенку, что все закончится хорошо и быстро, если он, потерявшись, будет придерживаться трех простых правил. Вот они.

- Оставаться на месте и никуда больше не идти.

- Обратиться к сотруднику полиции или к взрослому с ребенком и попросить их позвонить родителям. Это уместно, если ребенок помнит номера телефонов. Пусть, по возможности, выучит.

- Не обращаться к любому незнакомому взрослому: это небезопасно (см. пункт 2).

Если вы идете с ребенком в лес или на массовое мероприятие в городе, напомните ему еще раз об этих правилах и оденьте его в яркую одежду, лучше со светоотражающими элементами, - чтобы ребёнка было хорошо видно в толпе или в лесу.

Не лишним будет установить на ваш телефон и на мобильный телефон ребенка, если он есть, приложение «МТС Поиск». С его помощью вы всегда будете знать местоположение ребенка в режиме реального времени, а также сможете получать уведомления о его перемещениях.

Напомним, что в прошлом материале мы говорили о главных ошибках людей, обнаруживших пропажу близкого человека. В следующем тексте мы расскажем, как быть, если пропал пожилой человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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