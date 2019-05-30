На город, море, реку или парк: как вид из окон влияет на всю нашу жизнь

Домашний уют все понимают по-разному, но создать его стремится каждый. Мы столько времени уделяем тому, чтобы навести порядок, покупаем красивые безделушки, рисуем на стенах и с упоением читаем про датскую философию счастья. А ведь есть еще одно слагаемое уюта, о котором многие почему-то не думают. Это вид из окна. Хотя чаще всего это первое, что мы видим, просыпаясь по утрам, и последнее, на что бросаем взгляд перед сном. Да, мало кто из современных горожан специально часами сидит у окна, но ученые уже давно доказали, что на здоровье человека, психическое и физическое, влияет не только то, что он делает, ест и о чем думает, но и то, на что он регулярно смотрит. Пусть даже мельком. Российские метеоэкологи, к примеру, сделали вывод, что серые пейзажи и однотипные дома за окном могут вызвать чувство тревоги. Такой вид считается агрессивным. Зато зрелище чего-то красивого и необычного заставляет мозг лучше работать.

Вот только какой вид можно считать красивым, ярким, необычным?.. Психологи уверяют: на вкус и цвет одного вида нет, ведь у каждого свой темперамент, характер, поэтому на одни и те же объекты за окном люди реагируют по-разному. Кто-то часами готов любоваться водной гладью, а кому-то такое однообразное «шоу» наскучит уже через несколько минут.

Мы решили выяснить, квартиры с какими видами подходят людям с разными характерами и личными особенностями, а заодно подобрать такие места в Санкт-Петербурге, где каждый сможет найти свой идеальный вариант «картинки за окном».

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