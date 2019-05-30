В Петербурге возбудили уголовное дело против школы, в которой занимался погибший под «Метеором» спортсмен

Несчастный случай в районе Петровского фарватера произошел 27 мая. Во время тренировки трагически погиб 18-летний Артем Акимов. Парень посвятил себя парусному спорту: заработал звание КМС по виндсерфингу и входил в состав молодежной сборной России.

В понедельник днем молодой человек взял доску для серфа и отправился в акваторию Финского залива. Во время занятия он не заметил надвигающийся на него катер «Метеор». Экстремал столкнулся с судном и упал в воду. Как позднее сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, Акимов получил серьезные травмы, от которых скончался на месте.

На месте ЧП нашли обломки доски для серфинга.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

После ЧП на Морскую набережную прибыли водолазы и правоохранители. Последние начали проверку. За три дня они опросили пассажиров и команду катера, руководящий состав спортшколы и очевидцев.

Днем 30 мая Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело в отношении школы парусного спорта. Сотрудников подозревают в халатности, из-за которой умер подающий надежды серфингист.

- Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все причины произошедшего, - уточняют в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте. - Расследование уголовного дела продолжается.

НА ЗАМЕТКУ

31 мая в спортивной школе по парусному спорту «Крестовский остров» пройдут поминки погибшего Артема Акимова. Начало в 17.00.