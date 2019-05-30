Пулково приглашает на День защиты детей

День защиты детей обязательно должен быть ярким и запоминающимся. Именно поэтому 1 июня в аэропорту Пулково будет звучать детский смех и веселая музыка. Один из подарков для юных посетителей аэропорта - выступление артистов профессиональной труппы Упсала-цирка.

Под звуки барабанов они покажут танец с элементами жонглирования, а еще продемонстрируют акробатическую пантомиму на специальной объемной подушке. Это стоит увидеть!

Для пассажиров и гостей Пулково пройдет урок жонглирования. Фото предоставлено пресс-службой ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

На этом праздник не заканчивается: на авторском мастер-классе «Симфония пинг-понговых шариков» режиссер Упсала-цирка Лариса Афанасьева даст возможность всем желающим попробовать свои силы в создании ритмического рисунка.

Для пассажиров и гостей Пулково пройдет урок жонглирования. Фото предоставлено пресс-службой ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Ну а какой детский праздник без сладостей? Джелатерия Gelati Italiani будет угощать гостей аэропорта классическим и шоколадным пломбиром, крем-брюле, а также мороженым со вкусом жвачки.

На протяжении всего праздника символ и талисман Пулково желтый кот МасКот будет раздавать сувениры. Юные пассажиры точно не заскучают - для них весь день открыта зона для рисования и поделок, а также фотобудка.

ГДЕ: зал прилета на первом этаже централизованного пассажирского терминала аэропорта Пулково.

КОГДА: 1 июня, с 13.00 до 14.30.