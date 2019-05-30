"Евгений Онегин" в "Зазеркалье" - премьера 6 июня

Опера П. И. Чайковского "Евгений Онегин", впервые увидевшая сцену 140 лет назад, выдержала несметное количество постановок едва ли не во всех оперных театрах мира и превратилась в "культовое", эталонное произведение для людей независимо от их возраста, национальности, вкусов, профессий. Разве не всё уже сказано театрами в этой "интимной, но сильной драме" - в бесчисленных постановках одной из самых репертуарных опер? Можно ли открыть в ней что-то ещё?

В театре "Зазеркалье" уверены, что можно. Ведь свежесть музыки "Онегина" ощущается, как писал Борис Асафьев, как "свежесть ежегодной весны, когда кажется, будто всё, каждая деталь в ней насквозь знакома и испытана. Вдруг попадётся в руки партитура, и вновь повеет от музыки весенней свежестью и опять новизной.

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН 12 +

Лирические сцены в двух действиях

6 и 8 июня, в 19.00

30 июня, 18.00

Продолжительность - 3 часа с одним антрактом

Музыкальный руководитель и дирижёр - народный артист России Павел Бубельников

Режиссёр-постановщик - народный артист России Александр Петров

СПРАВКА Премьера оперы состоялась 29 марта 1879 года на сцене Малого театра силами студентов Московской консерватории. Новаторские по сути, обнажающие драматизм внутренней жизни героев, "лирические сцены" (так обозначил жанр этой оперы сам Чайковский) требуют исполнения самого искреннего и живого - без этого не откроется слушателям первозданность, подлинность, сокровенность намерений композитора, который признавался в одном из писем: "Если была когда-нибудь написана музыка с искренним увлечением, с любовью к сюжету и к действующим лицам оного, то эта музыка к "Онегину". Я таял и трепетал от невыразимого наслаждения, когда писал ее". Поэзия Пушкина стала в "Евгении Онегине" источником гениальной музыки, которая покоряет своим драматизмом, истинным лирическим одушевлением каждого душевного движения.