2019-05-30T19:03:23+03:00
Происшествия

В Ленобласти в аварии с фурой погибли шестилетние братья-близнецы

Малышей не спасло даже то, что они сидели в детских креслах [фото, видео]
Поделиться:
Машину выкинуло на обочина после столкновения. Фото: vk.com/spb_today.Машину выкинуло на обочина после столкновения. Фото: vk.com/spb_today.
Изменить размер текста:

Жуткое ДТП произошло во Всеволожском районе Ленинградской области. Днем 30 мая на автодороге Санкт-Петербург – Морье столкнулась фура и легковушка. За рулем иномарки сидела 45-летняя петербурженка Марина Ц. Вместе с ней в салоне находились два ее шестилетних сына.

ДТП во Всеволожском районе на автодороге Санкт-Петербург-Морье.

Как сообщают очевидцы, во время движения машину Ниссан-Ноут неожиданно повело и выбросило на встречную полосу. В этот момент там неслась многотонная фура. Водитель большегруза попытался затормозить, но не успел. Столкновение было мощным - перед машины практически уничтожен.

По встречной полосе ехала фура. Фото: предоставлено источником.

По встречной полосе ехала фура. Фото: предоставлено источником.

Знакомые семьи рассказывают, что двойняшки находились в креслах и были пристегнуты. К несчастью, это их не спасло. По одной из версий, из-за сильного удара детские сидения вырвало из креплений. От полученных травм Егор и Матвей скончались на месте.

На вызов экстренно прибыли медики. Они госпитализировали женщину с серьезными травами. Сейчас Марина находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

Малыши сидели в детских креслах, но это их не спасло. Фото: предоставлено источником.

Малыши сидели в детских креслах, но это их не спасло. Фото: предоставлено источником.

Известно, что женщина была опытным водителем. Управляла машиной с 2006 года, правил не нарушала, ездила аккуратно. Второму участнику аварии 44 года. Он пригнал в Россию фуру с грузом из Казахстана.

Что стало причиной ДТП, предстоит выяснить правоохранителям. В УГИБДД рассказали, что проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Законодательном собрании предложили бесплатно обеспечивать лекарствами больных, перенесших инсульт
В июне в Петербурге ограничат автомобильные движение по двум улицам
Трассу «Кола» под Петербургом полностью перекроют на три часа 2 июня
Из Пулково открылись регулярные прямые рейсы в Геленджик
Выставка картин петербургских учителей и воспитателей откроется в Мариинском дворце
В ДТП с машиной «скорой» в Невском районе пострадали два фельдшера
Поезд из Калининграда изменит вокзал прибытия в Петербурге
Синоптики: Среднемесячная температура в мае в Петербурге превысила климатическую норму
Резное панно из «Игры престолов» продают за 100 тысяч рублей в Петербурге
В маленькой квартирке на севере Петербурга накрыли казино с десятками «одноруких бандитов»
Мать-наркоманку из Петербурга отправили в тюрьму за неуплату алиментов для своей дочери