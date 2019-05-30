В Ленобласти в аварии с фурой погибли шестилетние братья-близнецы

Жуткое ДТП произошло во Всеволожском районе Ленинградской области. Днем 30 мая на автодороге Санкт-Петербург – Морье столкнулась фура и легковушка. За рулем иномарки сидела 45-летняя петербурженка Марина Ц. Вместе с ней в салоне находились два ее шестилетних сына.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/711970" frameborder="0"></iframe> ДТП во Всеволожском районе на автодороге Санкт-Петербург-Морье.

Как сообщают очевидцы, во время движения машину Ниссан-Ноут неожиданно повело и выбросило на встречную полосу. В этот момент там неслась многотонная фура. Водитель большегруза попытался затормозить, но не успел. Столкновение было мощным - перед машины практически уничтожен.

По встречной полосе ехала фура. Фото: предоставлено источником.

Знакомые семьи рассказывают, что двойняшки находились в креслах и были пристегнуты. К несчастью, это их не спасло. По одной из версий, из-за сильного удара детские сидения вырвало из креплений. От полученных травм Егор и Матвей скончались на месте.

На вызов экстренно прибыли медики. Они госпитализировали женщину с серьезными травами. Сейчас Марина находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

Малыши сидели в детских креслах, но это их не спасло. Фото: предоставлено источником.

Известно, что женщина была опытным водителем. Управляла машиной с 2006 года, правил не нарушала, ездила аккуратно. Второму участнику аварии 44 года. Он пригнал в Россию фуру с грузом из Казахстана.

Что стало причиной ДТП, предстоит выяснить правоохранителям. В УГИБДД рассказали, что проводится проверка.