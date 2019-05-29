2019-05-30T19:00:51+03:00
Досуг

Танцы Минус выступят на крыше фестиваля ROOF FEST 2 июня 2019 года

Начало в 19.00
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Вячеслав Петкун.Вячеслав Петкун.
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2 июня в рамках Roof Fest в Санкт-Петербурге выступит легендарная российская группа «Танцы Минус». Коллектив ждет поклонников на крыше Roof Place на юге Васильевского острова. Ритмичная смесь брит-попа и поп-рока, загадочные сюрреалистические тексты и в меру скандальный образ бессменного лидера команды Вячеслава Петкуна давно сделали «Танцы минус» резидентами отечественного рок-олимпа.

На счету группы шесть студийных альбомов, больше десятка снятых клипов и множество саундтреков к кино. «Цветы», «Город», «Половинка» и еще целый ряд композиций из «золотого фонда» группы с годами нисколько не потеряли обаяния. В этом легко убедиться на любом шоу, где их хором поет весь зал. К каждому выступлению группа подходит с присущим музыкальным перфекционизмом, при этом атмосфера на концертах царит максимально теплая и непринужденная. Летний концерт на крыше станет несомненным тому подтверждением!

Крыша: Roof Place / Кожевенная линия, 30

Сбор гостей 18:30

Начало: 19:00

ИСТОЧНИК KP.RU

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