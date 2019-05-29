2019-05-30T19:05:52+03:00
Досуг

Группа Anacondaz даст летний Pauzern Picnic на крыше 11 июля 2019 года

Pauzern Picnic – это уникальное шоу Anacondaz, летний пикник на крыше Roof Place, где открывается один из самых живописных видов на Финский залив
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Концерт Anacondaz пройдет в рамках фестиваля «Отличный Петербург!»Концерт Anacondaz пройдет в рамках фестиваля «Отличный Петербург!»
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11 июля на крыше Roof Place выступят «астраханские рейнджеры» — хип-хоп команда Anacondaz. Группа представит свежий альбом «Я тебя никогда», выпущенный этой осенью, и проведет первый в Петербурге Pauzern Picnic – летний опен-эйр концерт для друзей группы.

Грязный металлический звук, нащупанный музыкантами на предыдущей номерной пластинке «Выходи за меня», спустя полтора года трансформируется в более демократичный поп-панк. Текстовая вселенная Anacondaz также расширяется с каждым следующим треком: все больше личных историй, все больше откровенных признаний без особого порыва метафоризировать.

Pauzern Picnic – это уникальное шоу Anacondaz, летний пикник на крыше Roof Place, где открывается один из самых живописных видов на Финский залив. 11 июля гости и друзья группы смогут совместить все самые приятные, по версии Anacondaz, вещи: музыку, лето, свежий воздух и классную еду.

Концерт Anacondaz пройдет в рамках фестиваля «Отличный Петербург!» – это серия эксклюзивных, неповторимых, а зачастую специально придуманных выступлений от известных музыкантов, художников, актеров и театральных деятелей. Основная задумка проекта заключается в том, чтобы посетители мероприятия увидели любимых артистов с новой, порой неожиданной отличной стороны. В рамках проекта также запланированы концерты «BrainStorm», группы Pizza и многих других!

ИСТОЧНИК KP.RU

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