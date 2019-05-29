Zventa Sventana представит новый альбом на крыше в Петербурге

6 июня на крыше Roof Place в рамках проекта «Отличный Петербург» выступит Zventa Sventana – проект сплетающий танцевальную электронику с фольклором, инди-попом и даже нео-классикой. Коллектив представит новый альбомом «Мужа дома нету».

Zventa Sventana – проект Тины Кузнецовой, одного из самых авторитетных музыкантов на российской сцене. Ее команда.

Новый альбом «Мужа дома нету» - дерзкий и актуальный взгляд на аутентичные песни, сочетающий утонченные вибрации и хтонические сюжеты. В пластинку вошли шесть треков, основанные на архивных этнографических записях. Одно из центральных произведений - смелый дуэт с Иваном Дорном. Аранжировки Тины Кузнецовой, саунд-продакшн - Юрия Усачева, первооткрывателя электронной сцены России и основателя группы «Гости из будущего».

Проект «Отличный Петербург!» – это серия эксклюзивных, неповторимых, а зачастую специально придуманных выступлений от известных музыкантов, художников, актеров и театральных деятелей. Основная задумка в том, чтобы посетители мероприятия увидели любимых артистов с новой, неожиданной отличной стороны.

На открытой крыше Roof Place с комфортом расположатся до двух тысяч человек. В центре - купол с концертной сценой, рядом - арочный шатёр и два отдельных крытых помещения с выходом на площадку и кальянная. Вид на Финский залив, открывающийся с Roof Place по праву считается одним из красивейших в Северной столице.