Sati Ethnica представит новый альбом «SAT» на крыше Roof Place

Певица записывает мантры на санскрите, смешивая в современных этно-аранжировках индийские, кавказские и даже славянские мотивы.

Новый альбом коллектива называется «SAT», что в переводе с санскрита – истина, бытие, вечность. Вторая пластинка звучит мощнее и электроннее своего предсшественника, при этом выдерживая атмосферу сакрального и самобытного: мантры и старинные песни-сказы по-прежнему составляют суть творчества проекта.

«В древних ведах есть понятие SAT CHIT ANANDA, означающее «Бытие, Сознание, Блаженство». Говорится, что достижение этого состояния и есть истинный смысл жизни каждого человека. Вдохновившись столь высокой концепцией, мы решили посвятить нашу музыку Этому. Следовательно, альбом SAT – первая часть трилогии», – комментируют артисты.

В альбом вошла композиция Sarasvati Pranam Mantra, которую Сати исполняет в дуэте с Deva Premal – одной из лучших исполнительниц в мире в жанре world music. Две композиции в альбоме стали результатом коллаборации со всемирно известным DJ Ravin — бессменным резидентом проекта Buddha bar.

Появления проекта в программе «Отличного Петербурга» можно было ожидать: фестиваль представляет из себя серию эксклюзивных, а часто специально придуманных выступлений от известных музыкантов, художников, актеров и театральных деятелей. Основная задумка в том, чтобы посетители мероприятия увидели любимых артистов с новой, неожиданной стороны. Прописался проект на открытой крыше Roof Place, что на Васильевском острове. С площадки открывается, пожалуй, лучший в Питере вид на Финский залив.