2019-05-30T19:17:28+03:00
Досуг

Владимир Пресняков выступит на крыше Петербурга 31 мая

Один из самых узнаваемых голосов российской сцены даст большой летний концерт под открытым небом
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Владимир Пресняков.Владимир Пресняков.
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«Замок из дождя», «Стюардесса по имени Жанна», «Зурбаган», «Недотрога», «Странник» - мы выросли на этой музыке! Его песни - нежные, драматические, радостные, наполненные светлой печалью или сказочными мечтами. Живой концерт Владимира Преснякова – это шоу настоящего музыканта, который очень точно и талантливо разговаривает с вами на языке музыки.

Один из самых узнаваемых голосов российской сцены, романтик, музыкант и композитор Владимир Пресняков даст большой летний концерт под открытым небом на крыше ROOF PLACE 31 мая.

Крыша: Roof Place / Кожевенная линия, 30

Запуск гостей с 18:30, начало концерта в 20:00

ИСТОЧНИК KP.RU

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