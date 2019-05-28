Владимир Пресняков выступит на крыше Петербурга 31 мая

«Замок из дождя», «Стюардесса по имени Жанна», «Зурбаган», «Недотрога», «Странник» - мы выросли на этой музыке! Его песни - нежные, драматические, радостные, наполненные светлой печалью или сказочными мечтами. Живой концерт Владимира Преснякова – это шоу настоящего музыканта, который очень точно и талантливо разговаривает с вами на языке музыки.

Один из самых узнаваемых голосов российской сцены, романтик, музыкант и композитор Владимир Пресняков даст большой летний концерт под открытым небом на крыше ROOF PLACE 31 мая.

Крыша: Roof Place / Кожевенная линия, 30

Запуск гостей с 18:30, начало концерта в 20:00