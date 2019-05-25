В Петербурге открывается ROOF FEST

В ближайшее время в рамках фестиваля также выступят KREC, Владимир Пресняков, Танцы Минус и многие другие на самой романтичной площадке Петербурга ROOF PLACE.

Расписание ближайших концертов:

26 мая, Рита Dakota - участница шоу «Фабрика звезд 7», исполнительница хитов «Цунами», «Полчеловека»;

30 мая, KREC, чье имя - синоним слов «Питер», «Лирика» и «Нежность»;

31 мая, Владимир Пресняков - один из самых узнаваемых голосов российской сцены, романтик, музыкант и композитор;

2 июня, Танцы Минус - резиденты отечественного рок-олимпа. А также: Дима Билан, Леонид Агутин, Вера Брежнева, Сурганова и Оркестр, Вячеслав Бутусов, Полина Гагарина, Ева Польна, Каста, АукцЫон, Симфоническое КИНО, MANIZHA, Марсель, IOWA, Мальбэк и Сюзанна, Нервы, Пилот, Junkyard Storytellaz, Варвара Визбор, Свидание, Loqiemean, OBLADAET, Markul, Ах Астахова и другие! Фестиваль ROOF FEST пройдет с мая по сентябрь на крыше ROOF PLACE, всего планируется провести более 40 концертов.

Площадкой для всех концертов в Петербурге станет уже знакомая многим крыша Roof Place на Кожевенной линии, ее ждет небольшая модернизация — пространство станет еще более просторным и комфортным. Во время всех концертов будет работать фуд-корт и бары, а на случай непогоды предусмотрены крытые зоны. Концерты на крышах от Roof Fest также вновь пройдут в Москве, где выступят Therr Maitz, IOWA, KREC, Фрукты, Танцы Минус и многие другие!

Фестиваль Roof Fest (в прошлом Roof Music Fest) существует с 2012 года – это истинно петербургский проект, вобравший в себя красоту музыки, уютную атмосферу, красивый вид на город и залив. Летние концерты на крыше стали уже традиционными для жителей Петербурга и Москвы. В рамках фестиваля уже выступили IOWA, Борис Гребенщиков, Mgzavrebi, СБПЧ, Танцы Минус, Манижа, Billy’s Band, SunSay, Фрукты, Ассаи, KREC и многие другие.

Подписывайтесь на группу Комсомольская правда в Петербурге в ВКонтакте и участвуйте в розыгрышах на эти концерты!