2019-05-30T22:50:15+03:00
Звезды

Алла Довлатова вспомнила, как Ксения Собчак облажалась на первом свидании

Дело было по молодости лет в Петербурге
Ольга МЕДВЕДЕВА
Поделиться:
Алла Довлатова рассказала, как Ксения Собчак ходила на свидание.Алла Довлатова рассказала, как Ксения Собчак ходила на свидание.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Как известно, актриса и ведущая популярных программ радио и ТВ Алла Довлатова родилась и выросла в Питере. Здесь она начинала свою творческую карьеру и, разумеется, тусовалась с коллегами. Одной из ее приятельниц в то время была и Ксения Собчак.

Сейчас Довлатова ведет одну из программ на «Русском радио», куда приглашает звездных гостей, чтобы обсудить с ними насущные темы. В одном из последних эфиров, обсуждая проблемы диет, Алла вспомнила, как по молодости лет, Ксения Собчак ужасно боялась поправиться. Буквально, после каждого приема пищи светская львица проверяла складки на животе.

- Однажды Ксюша пришла на свидание с кавалером. Она съела какое-то блюдо, и тут принесли десерт. Собчак решила определить, можно ли ей еще что-то съесть. Она прямо при кавалере начала трогать складки на своем животе. У ухажера просто челюсть отвалилась от такого поведения девушки. Было ли второе свидание - неизвестно», – рассказала Довлатова.

Напомним, несколько часов назад стало известно, Ксения Собчак будет вести программу на Первом канале в прайм-тайм. По формату, она, как и «Вечерний Ургант» будет заниматься обзором интересных событий и беседами с гостями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собчак втянула маленького сына в скандал

На телеведущую набросились из-за унижений (подробности)

Собчак перестала скрывать отношения с Богомоловым

Ксения Собчак и Константин Богомолов путешествуют по Европе. Ушлые репортеры подловили парочку в чешском аэропорту. Телеведущая и режиссер держались непринужденно. На фото, которые стали достоянием общественности, Ксения и Константин катят тяжелую тележку в аэропорту Праги(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Хаарчаана празднует новоселье: Для белой медведицы в Ленинградском зоопарке построили новый вольер
Жители Васильевского острова пожаловались на догхантеров, разбросавших на улице отраву
Идет облава: В Петербурге за день задержали больше двухсот мигрантов
В Законодательном собрании предложили бесплатно обеспечивать лекарствами больных, перенесших инсульт
В июне в Петербурге ограничат автомобильные движение по двум улицам
Трассу «Кола» под Петербургом полностью перекроют на три часа 2 июня
Из Пулково открылись регулярные прямые рейсы в Геленджик
Выставка картин петербургских учителей и воспитателей откроется в Мариинском дворце
В ДТП с машиной «скорой» в Невском районе пострадали два фельдшера
Поезд из Калининграда изменит вокзал прибытия в Петербурге
Синоптики: Среднемесячная температура в мае в Петербурге превысила климатическую норму
Резное панно из «Игры престолов» продают за 100 тысяч рублей в Петербурге
В маленькой квартирке на севере Петербурга накрыли казино с десятками «одноруких бандитов»
Мать-наркоманку из Петербурга отправили в тюрьму за неуплату алиментов для своей дочери