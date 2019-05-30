Алла Довлатова вспомнила, как Ксения Собчак облажалась на первом свидании

Как известно, актриса и ведущая популярных программ радио и ТВ Алла Довлатова родилась и выросла в Питере. Здесь она начинала свою творческую карьеру и, разумеется, тусовалась с коллегами. Одной из ее приятельниц в то время была и Ксения Собчак.

Сейчас Довлатова ведет одну из программ на «Русском радио», куда приглашает звездных гостей, чтобы обсудить с ними насущные темы. В одном из последних эфиров, обсуждая проблемы диет, Алла вспомнила, как по молодости лет, Ксения Собчак ужасно боялась поправиться. Буквально, после каждого приема пищи светская львица проверяла складки на животе.

- Однажды Ксюша пришла на свидание с кавалером. Она съела какое-то блюдо, и тут принесли десерт. Собчак решила определить, можно ли ей еще что-то съесть. Она прямо при кавалере начала трогать складки на своем животе. У ухажера просто челюсть отвалилась от такого поведения девушки. Было ли второе свидание - неизвестно», – рассказала Довлатова.

Напомним, несколько часов назад стало известно, Ксения Собчак будет вести программу на Первом канале в прайм-тайм. По формату, она, как и «Вечерний Ургант» будет заниматься обзором интересных событий и беседами с гостями.

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