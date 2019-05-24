2019-05-30T22:57:39+03:00
Общество

В Петербурге пройдет встреча с авторами книг «Спецоперация Крым-2014» и «Острая подача» Виктором Баранцом и Екатериной Холоповой

Читатели смогут познакомиться с писателями, получить автограф и задать свои вопросы
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Виктор Баранец – известный военный журналист и военный обозреватель «Комсомольской правды».Виктор Баранец – известный военный журналист и военный обозреватель «Комсомольской правды».Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Петербурге открывается долгожданный «Книжный салон». Грандиознее событие, объединяющее писателей, поэтов, читателей, музыкантов и артистов, пройдет с 23 по 26 мая в Михайловском манеже. Одним из участников программы станет издательство «Комсомольская правда». 25 и 26 мая в Зеленом шатре с петербуржцами и гостями города встретятся авторы книг «Спецоперация Крым-2014» и «Острая подача» Виктором Баранцом и Екатериной Холоповой.

Виктор Баранец – известный военный журналист и военный обозреватель «Комсомольской правды». В 2019 году он презентовал свою книгу «Спецоперация Крым-2014», в которой впервые раскрыл многие тайны мирного возвращения полуострова в состав России. Ему удалось заглянуть за политические и военные кулисы Крымской весны и найти там много сенсационных фактов и сведений, о которых читатель наверняка узнает впервые.

В своей книге Баранец рассказывает, как у Президента страны Владимира Путина вызревало решение помочь народу Крыма вернуться в Россию и что происходило в те дни в Белом доме США и Администрации президента Украины. Объясняет, как готовилась спецоперация на полуострове и почему российских воинов стали уважительно называть «вежливыми людьми». Внутри издания можно найти секретные документы, фотографии и даже стенограммы прослушки разговоров сотрудников западных дипломатов и разведчиков.

Еще одна новинка издательского дома – «Острая подача» от Екатерины Холоповой. В этой книге есть все, что нужно знать, про то, как готовить острые блюда, без ухищрений и сложной техники. Автор научит любого подавать на стол так, что гости не заскучают. На страницах книги читатели встретят рецепты салата из свеклы с имбирем, малосольных огурцов с грузинским акцентом, бодрящих щи с ботвой и вкуснейших котлет. Инструкции приготовления простые и понятные, а фотографии настолько сочные, что их хочется съесть.

КОНКРЕТНО

Лично познакомиться с авторами, взять автограф и приобрести издание можно на «Книжном салоне» на Манежной площади.

Где: Зеленый шатер

Когда: Виктор Баранец – 25 мая в 16.00

Екатерина Холопова - 26 мая в 15.00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Это не должно повториться»: Росрыболовство ищет виновников обмеления Волги
Специалисты отреагировали на жалобы, которые присылали жители «приволжских» территорий. А экологи отмечают, что главное - найти новые алгоритмы принятия подобных решений, исключающие ошибки
Шеф-повар Иван Шишкин: «Не надо бояться пальмового масла и недорогой колбасы»
Иван Шишкин, один из основателей популярнейших московских ресторанов Delicatessen и «Юность», выпустил книгу «Под фартуком». Где подробно рассказал о своей профессии и о продуктах, с которыми каждый день имеет дело
Новости 24
Хаарчаана празднует новоселье: Для белой медведицы в Ленинградском зоопарке построили новый вольер
Жители Васильевского острова пожаловались на догхантеров, разбросавших на улице отраву
Идет облава: В Петербурге за день задержали больше двухсот мигрантов
В Законодательном собрании предложили бесплатно обеспечивать лекарствами больных, перенесших инсульт
В июне в Петербурге ограничат автомобильные движение по двум улицам
Трассу «Кола» под Петербургом полностью перекроют на три часа 2 июня
Из Пулково открылись регулярные прямые рейсы в Геленджик
Выставка картин петербургских учителей и воспитателей откроется в Мариинском дворце
В ДТП с машиной «скорой» в Невском районе пострадали два фельдшера
Поезд из Калининграда изменит вокзал прибытия в Петербурге
Синоптики: Среднемесячная температура в мае в Петербурге превысила климатическую норму
Резное панно из «Игры престолов» продают за 100 тысяч рублей в Петербурге
В маленькой квартирке на севере Петербурга накрыли казино с десятками «одноруких бандитов»
Мать-наркоманку из Петербурга отправили в тюрьму за неуплату алиментов для своей дочери