В Петербурге пройдет встреча с авторами книг «Спецоперация Крым-2014» и «Острая подача» Виктором Баранцом и Екатериной Холоповой

В Петербурге открывается долгожданный «Книжный салон». Грандиознее событие, объединяющее писателей, поэтов, читателей, музыкантов и артистов, пройдет с 23 по 26 мая в Михайловском манеже. Одним из участников программы станет издательство «Комсомольская правда». 25 и 26 мая в Зеленом шатре с петербуржцами и гостями города встретятся авторы книг «Спецоперация Крым-2014» и «Острая подача» Виктором Баранцом и Екатериной Холоповой.

Виктор Баранец – известный военный журналист и военный обозреватель «Комсомольской правды». В 2019 году он презентовал свою книгу «Спецоперация Крым-2014», в которой впервые раскрыл многие тайны мирного возвращения полуострова в состав России. Ему удалось заглянуть за политические и военные кулисы Крымской весны и найти там много сенсационных фактов и сведений, о которых читатель наверняка узнает впервые.

В своей книге Баранец рассказывает, как у Президента страны Владимира Путина вызревало решение помочь народу Крыма вернуться в Россию и что происходило в те дни в Белом доме США и Администрации президента Украины. Объясняет, как готовилась спецоперация на полуострове и почему российских воинов стали уважительно называть «вежливыми людьми». Внутри издания можно найти секретные документы, фотографии и даже стенограммы прослушки разговоров сотрудников западных дипломатов и разведчиков.

Еще одна новинка издательского дома – «Острая подача» от Екатерины Холоповой. В этой книге есть все, что нужно знать, про то, как готовить острые блюда, без ухищрений и сложной техники. Автор научит любого подавать на стол так, что гости не заскучают. На страницах книги читатели встретят рецепты салата из свеклы с имбирем, малосольных огурцов с грузинским акцентом, бодрящих щи с ботвой и вкуснейших котлет. Инструкции приготовления простые и понятные, а фотографии настолько сочные, что их хочется съесть.

КОНКРЕТНО

Лично познакомиться с авторами, взять автограф и приобрести издание можно на «Книжном салоне» на Манежной площади.

Где: Зеленый шатер

Когда: Виктор Баранец – 25 мая в 16.00

Екатерина Холопова - 26 мая в 15.00