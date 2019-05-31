2019-05-31T11:17:46+03:00
Общество

Результаты ЕГЭ 2019 по химии и истории выпускники Петербурга узнают 14 июня

31 мая экзамены сдавали 7861 школьник Северной столицы
Алена ЧИЧИГИНА
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Результаты ЕГЭ 2019 по химии и истории выпускники Петербурга узнают 14 июняРезультаты ЕГЭ 2019 по химии и истории выпускники Петербурга узнают 14 июняФото: Артем КИЛЬКИН
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В пятницу, 31 мая, выпускники всей страны, в том числе и Петербурга, сдают ЕГЭ 2019 по химии и истории. Это предметы по выбору, необходимые ребятам для дальнейшего поступления в вуз. Стоит сказать, что это далеко не самые популярные дисциплины среди вчерашних школьников.

- На ЕГЭ 2019 по химии зарегистрировались 3548 человек, а на ЕГЭ 2019 по истории - 4313, - сообщили в комитете образования правительства Санкт-Петербурга. - Оценки школьники узнают 14 июня - это день официального объявления результатов.

У несогласных с выставленными баллами ребят будет еще пара дней на составление апелляции, потом уже жаловаться будет поздно.

Следующий экзамен состоится 3 июня, в этот день выпускники будут писать ЕГЭ 2019 по русскому языку.

Да, списать незаметно не удастся, в кабинете два администратора, все аудитории оснащены камерами видеонаблюдения, за ходом экзамена онлайн следит не один человек.

А теперь совет родителям: проследите, чтобы ваши дети не пытались пронести с собой телефоны или шпаргалки. Сделают себе только хуже. Так один выпускник в Санкт-Петербурге уже подпортил статистику городу, да и себе усложнил дальнейшую жизнь. Его выгнали с экзамена по литературе из-за шпаргалки. На пересдачу его пустят только через год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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