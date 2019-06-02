Результаты ЕГЭ по русскому языку в Санкт-Петербурге станут известны 20 июня

Петербургские школьники готовятся к ЕГЭ 2019 по второму обязательному предмету. 29 мая выпускники расправились с математикой. Теперь на очереди русский язык. Если планы учащихся не поменяются, 3 июня за парты сядут 28 051 человек.

В этом году школьники столкнутся с очередными нововведениями. Так, в экзаменационной работе изменили формат нескольких заданий и увеличили их количество – с 26 до 27. В бланки добавили вопрос, проверяющий умение проводить пунктуационный анализ текста.

Брать с собой телефоны запрещено.Фото: Артем КИЛЬКИН

За ходом экзамена будут следить несколько тысяч наблюдателей, а все происходящее запишут видеокамеры. С собой на экзамен нужно взять черную ручку и паспорт, а телефон и шпаргалки лучше оставить за порогом. Ранее одного из петербургских выпускников поймали, когда он пытался воспользоваться подсказками. План провалился, а молодого человека вывели из аудитории. Пересдать экзамен по литературе он сможет только в следующем году.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНА

Обычно на проверку бланков уходит от 7 до 14 дней. Многое зависит от количества работ – чем их больше, тем больше времени требуется экспертам, чтобы их проанализировать.

Сам процесс состоит из нескольких этапов. Сначала все бланки попадают в Региональные центры обработки информации. Там специалисты сканируют экзаменационные листы, распознают информацию, а затем просматривают все незачтенные ответы и принимают решение, какие из них можно оценить положительно. Там же проверяются задания с развернутым ответом. Процесс на этом этапе занимает до шести календарных дней. Предметы по выбору проверяются быстрее, в течение четырех дней.

После данные поступают на централизованную проверку в Федеральном центре тестирования, а оттуда - в Государственную экзаменационную комиссию. Там в течение одного дня утверждаются все результаты. Лишь после этого они публикуются в единой базе. В этом году узнать свои баллы по русскому языку петербургские выпускники смогут 20 июня.

НА ЗАМЕТКУ

Следующий экзамен ребята сдадут 5 июня. Свои знания проверят школьники, которым при поступлении понадобятся физика и иностранные языки.