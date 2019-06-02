2019-06-02T15:29:00+03:00
Общество

Результаты ЕГЭ по русскому языку в Санкт-Петербурге станут известны 20 июня

3 июня экзамен по обязательному предмету сдадут 28 тысяч выпускников Северной столицы
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Результаты ЕГЭ 2019 по русскому языку выпускники Петербурга узнают 20 июня.Результаты ЕГЭ 2019 по русскому языку выпускники Петербурга узнают 20 июня.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Петербургские школьники готовятся к ЕГЭ 2019 по второму обязательному предмету. 29 мая выпускники расправились с математикой. Теперь на очереди русский язык. Если планы учащихся не поменяются, 3 июня за парты сядут 28 051 человек.

В этом году школьники столкнутся с очередными нововведениями. Так, в экзаменационной работе изменили формат нескольких заданий и увеличили их количество – с 26 до 27. В бланки добавили вопрос, проверяющий умение проводить пунктуационный анализ текста.

Брать с собой телефоны запрещено. Фото: Артем КИЛЬКИН

Брать с собой телефоны запрещено.Фото: Артем КИЛЬКИН

За ходом экзамена будут следить несколько тысяч наблюдателей, а все происходящее запишут видеокамеры. С собой на экзамен нужно взять черную ручку и паспорт, а телефон и шпаргалки лучше оставить за порогом. Ранее одного из петербургских выпускников поймали, когда он пытался воспользоваться подсказками. План провалился, а молодого человека вывели из аудитории. Пересдать экзамен по литературе он сможет только в следующем году.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНА

Обычно на проверку бланков уходит от 7 до 14 дней. Многое зависит от количества работ – чем их больше, тем больше времени требуется экспертам, чтобы их проанализировать.

Сам процесс состоит из нескольких этапов. Сначала все бланки попадают в Региональные центры обработки информации. Там специалисты сканируют экзаменационные листы, распознают информацию, а затем просматривают все незачтенные ответы и принимают решение, какие из них можно оценить положительно. Там же проверяются задания с развернутым ответом. Процесс на этом этапе занимает до шести календарных дней. Предметы по выбору проверяются быстрее, в течение четырех дней.

После данные поступают на централизованную проверку в Федеральном центре тестирования, а оттуда - в Государственную экзаменационную комиссию. Там в течение одного дня утверждаются все результаты. Лишь после этого они публикуются в единой базе. В этом году узнать свои баллы по русскому языку петербургские выпускники смогут 20 июня.

НА ЗАМЕТКУ

Следующий экзамен ребята сдадут 5 июня. Свои знания проверят школьники, которым при поступлении понадобятся физика и иностранные языки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Петербурженка заявила, что нашла в купленной в магазине булочке иголку
На берегах Финского залива нашли уже 20 погибших тюленей
Ребенка, пострадавшего в аварии у Троицкого моста, отпустили из больницы домой
В Петербурге 15 многодетных семей получили в подарок "Газели"
На Витебском проспекте водитель Ауди влетел в поливальную машину, не заметив ее
Кандидаты от партий ЛДПР, "Справедливая Россия" и КПРФ зарегистрировались для участия в выборах губернатора Петербурга
В Колпинском районе водитель «Мерседес» расстрелял пешехода из пистолета
В Петербурге 10-летняя девочка сбежала от матери, которая ее избивала
Метрополитен Петербурга раскрыл секрет, как открываются станционные двери
Петербурженка взяла на отдых с мужчинами 1,5 миллиона рублей, но собутыльники ее ограбили
В Петербурге пропал 86-летний пенсионер, страдающий расстройством памяти
На КАД перевернулся тягач с песком: водитель погиб
«Зенит» и «Барселона» могут сыграть товарищеский матч
Продавец постельного белья украл 500 тысяч рублей у пенсионера в Петербурге
Многодетным семьям Петербурга подарили микроавтобусы
Себастьян Дриусси стал лучшим игроком «Зенита» в мае
Дорожные работы на Богатырском проспекте завершат в 2020 году
Тридцать детей-сирот получили собственное жилье в Петербурге
Мозаичное панно «Афганистан» на станции «Проспект Славы» начнут устанавливать на следующей неделе
Пожилая женщина погибла в ДТП с грузовиком на трассе «Кола»
Вертолетом санавиации тяжелобольного из Ленобласти доставили в Петербург
Пропавшую школьницу нашли с наркотическим отравлением в больнице Петербурга
Президент Болгарии посетит Петербург
Рейс из Лондона в Петербург задерживается почти на сутки
Курортный район Петербурга вошел в топ лучших мест России для отдыха с детьми