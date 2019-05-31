Новостройка в рассрочку:кому подойдет и о чем важно знать

В рассрочку можно не только съездить в отпуск или купить холодильник, но и приобрести квартиру. Мы собрали несколько советов, которые помогут узнать об особенностях специальных программ от застройщика и разобраться в нюансах такой схемы оплаты.

Оцените свои возможности

Если денег для покупки квартиры в новостройке не хватает, люди в первую очередь рассматривают вариант с ипотекой. Однако, помимо этого, можно воспользоваться специальными программами по рассрочке от строительных компаний. Главное отличие рассрочки от ипотечных программ - платить надо быстрее и размер взносов, скорее всего, будет выше, чем ипотечные платежи. Зато в итоге переплата окажется меньше.

Рассрочка интересна прежде всего тем, кто планирует продать собственную квартиру и внести всю сумму за то жилье, которое приобретает, либо тем, кто ждет крупных денежных поступлений или планирует закрыть банковский счет. Часто рассрочкой пользуются клиенты, которым сложно получить кредит в банке: некоторые заемщики не могут официально подтвердить уровень доходов, а значит, получить одобрение банка на выдачу ипотеки.

Найдите свой вариант

Прежде всего необходимо определиться с тем, какая именно рассрочка вам подходит. Как правило, застройщики предлагают два варианта. Первый - на срок до полугода, второй - на более длительный период, от года и больше. Размер первоначального взноса в среднем составляет от 20 до 50 процентов от стоимости жилья. Но можно найти и более выгодные предложения. Например, компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») предлагает своим клиентам уникальный вариант рассрочки. По условиям программы можно купить недвижимость в строящемся жилом комплексе застройщика (как комфорт-, так и бизнес-класса) с первоначальным взносом от 10% до 20% от стоимости квартиры. Остальная сумма распределяется в виде рассрочки, на период, достигающий в зависимости от проекта 4-7 лет. Немаловажный момент: до ввода жилого комплекса в эксплуатацию рассрочка будет беспроцентной.

По статистике, средний срок оформленного кредита составляет пятнадцать лет, а средний срок его погашения в два раза меньше - всего семь лет. Так что новое предложение рассрочки может стать отличной (и более выгодной!) альтернативной ипотечному кредиту.

Узнайте особенности у застройщика

У рассрочки есть одно немаловажное преимущество перед ипотекой: получить ее гораздо проще и быстрее, чем кредит в банке. Не нужно собирать документы, официально подтверждать доходы, ждать одобрения. Достаточно прийти в компанию с паспортом и обсудить, какой вариант рассрочки платежа вам подойдет. К примеру, оформить покупку квартиры в рассрочку от Группы «Эталон» можно при наличии минимального пакета документов: паспорта и нотариально заверенного согласия супруга или супруги на покупку квартиры (если это требуется по условиям сделки). Еще один плюс: оформление страховки, которое является обязательным условием при ипотечном кредите, не требуется. Также покупатели избавлены от оплаты оценки приобретаемой недвижимости и всевозможных комиссий банка. Кроме того, если занимать деньги у банка, то он лимитирует размер кредита исходя из доходов заемщика. А в рассрочку можно купить жилье любой стоимости.

Не тяните время

Для некоторых покупка квартиры в рассрочку становится отличной альтернативой ипотеке. Согласитесь, если вы присматриваете жилье и знаете, что через пару месяцев сможете получить солидную сумму, гораздо проще оформить рассрочку. Но, возможно, такие условия покупки жилья будут действовать недолго. Дело в том, что с 1 июля 2019 года вышедшие на рынок проекты станут продаваться по новой схеме, а программы рассрочки будут распространяться лишь на период строительства жилого комплекса, то есть только на два-три года.

Эксперты напоминают о том, что с июля (когда рынок новостроек перейдет на эскроу-счета) застройщикам ограничат доступ к средствам дольщиков. Поэтому в результате предстоящих законодательных новшеств рассрочка и вовсе может быть упразднена.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Юбилейная» квартира

Группа «Эталон» поздравила 4000-го покупателя с начала 2019 года.

«Юбилейными» покупателями у застройщика стали Михаил и его супруга Дарья, которые в рассрочку приобрели квартиру в жилом комплексе «Охта Хаус» (строится в Красногвардейском районе Петербурга). Молодые люди выбирали жилье с прицелом на будущее: для себя и растущей семьи.

Генеральный директор Группы «Эталон» Геннадий Щербина поздравил юбилейного покупателя. Фото: «Эталон ЛенСпецСМУ».

- В первую очередь обращали внимание на транспортную доступность, чтобы можно было свободно и быстро доехать в любую точку города. «Охта Хаус» понравился тем, что находится в очень удобном, уже развитом районе, вблизи много детских садов, школ, магазинов, что очень актуально для нашей семьи, - рассказывает Михаил. - Также порадовали гибкие условия: нам удалось приобрести квартиру с беспроцентной рассрочкой. Взяли пока двухкомнатную, однако жена намекает, что в скором времени предстоит расширять жилплощадь. Но если расширять, то тоже с вашей компанией!

Для застройщика поздравление юбилейных покупателей стало доброй традицией. На этот раз событие стало еще и приятным сюрпризом. Дело в том, что в прошлом году застройщик поздравлял 4000-го покупателя только в конце мая, а в этом году - на две недели раньше.

- Это говорит об активной работе наших сотрудников и доверии покупателей, - отметил генеральный директор Группы «Эталон» Геннадий Щербина. - Будущих новоселов поздравляем с покупкой квартиры. Уверен, что ваш новый дом, который возводится на берегу реки Охты, станет для вас надежной крепостью, местом, где всегда будут царить гармония и благополучие!

По доброй традиции «юбилейному» покупателю вручили памятные подарки: книги основателя Группы «Эталон» Вячеслава Заренкова, кофемашину и талисман компании - Рыжего Кота, который является символом тепла и уюта в доме.