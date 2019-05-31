Ребенку нужны любовь, забота и внимание

- Елена, самый первый вопрос: от кого или от чего нужно сегодня защищать детей?

- День защиты детей - лишний повод привлечь внимание к недетским проблемам. А их несколько. Мы понимаем, что есть как внешняя угроза, так и, к сожалению, риск пострадать от родных и близких. Этот вопрос стоит очень остро и является приоритетным для наших специалистов. Приведу цифры, которые показывают рост насилия в семье: в 2017 году было 12 процентов, в

2018-м - уже 24 процента. Вот еще данные статистики: случаи насилия - физического или психологического - со стороны ближнего окружения. В 2017-м - 51 процент, в 2018-м - 35процентов. Да, здесь положительная динамика, но это не значит, что мы не должны работать с ситуацией.

- Как вы думаете, с чем связан рост опасности насилия в семье?

- Неблагополучие. Но дело даже не в материальном положении. Когда денег в семье не хватает, но есть взаимопонимание, все решаемо. Но бывает, семья более чем обеспеченная, а отношения не складываются: дети уходят из дома, они подвержены суицидальным мыслям, есть опасность употребления наркотических веществ, погружения в соцсети, где существуют опасные группы, и так далее.

- В чем причина? Почему все больше насилия?

- Мне кажется, это отсутствие нормального диалога. Проще говоря, мы перестали слушать и слышать наших детей. Мы заняты тем, что нужно зарабатывать деньги, но совсем забываем о том, что ребенку нужна любовь. Как говорила замечательная американская писательница Эрма Бомбек: «Ребенок больше всего нуждается в вашей любви как раз тогда, когда он меньше всего ее заслуживает». Нам кажется, что любой детский проступок заслуживает наказания. Но если посмотреть на это с другой стороны? Становится понятно, что проступок - это вызов: мол, родители, обратите на меня внимание, мне чего-то не хватает. И прежде всего - вашей любви, вашего внимания и заботы. И это касается абсолютно разных случаев: выпал ли ребенок из окна, стал ли он правонарушителем или плохо учится, ушел из дома из-за неразделенной любви, погрузился в соцсети... В каждом из этих моментов проявился недостаток внимания. Необходимо детям помогать переживать кризисы, объяснять им важные моменты. Да, не каждый родитель может стать психологом, но есть специальные службы и телефоны доверия, готовые помочь в любую минуту. Иногда достаточно просто открытого разговора, чтобы решить многие проблемы.

БЕЗ ОТЦА И МАМЫ

- Сейчас очень много противоречивой информации. У обывателя складывается ощущение, что есть какое-то повальное лишение родительских прав в Санкт-Петербурге.

- Конечно, это не так. Лишение родительских прав - это крайняя мера, на которую редко идут судебные инстанции. К ней мы прибегаем только тогда, когда ситуация доказала, что даже долгая системная работа с семьей ничего не изменила. Наша позиция уже много лет остается неизменной: не стоит забирать ребенка из семьи - ее нужно сохранить. Опять же приведу в качестве доказательств цифры. В 2017 году в Санкт-Петербурге были лишены родительских прав 506 родителей, в 2018-м - 376. Заметно уменьшение.

- Сирот и так много…

- Сегодня в региональном государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 1325 имен. В основном это дети старше семи лет, 58 процентов - с инвалидностью. А ведь почти все родители хотят принять в семью грудничка и абсолютно здорового. Еще одна сложность - 42 процента ребят с братьями и сестрами. По Семейному кодексу разлучать родных нельзя, так что придется брать не одного ребенка, а двоих, а то и троих. Но мы решаем эти вопросы. Прежде всего тем, что отправляем будущих мам и пап в школу подготовки приемных родителей. В эту систему сейчас входят семь государственных и шесть частных учреждений. Приемные семьи могут выбрать удобный для них режим обучения, а также набор необходимых знаний, включая психологию в кризисном подростковом возрасте, медицину или меры реабилитации детей-инвалидов с определенными заболеваниями.

- Вот об особенных детях. Мы знаем опыт Америки и Европы: там родители гораздо охотнее берут такого ребенка. На ваш взгляд, есть какие-то меры, способные поменять ситуацию в нашей стране?

- Тут есть ряд сложностей. Мы осознаем, что ребенок-инвалид требует значительных трат. И не всегда государство может полностью обеспечить его всем необходимым. Но все равно материальная поддержка, которую государство предлагает будущим родителям, не всегда играет главную роль. Нужно, чтобы мамы и папы были готовы к условиям, а в идеале еще и были с определенным опытом. К сожалению, есть грустные истории, когда к нам приходят восторженные люди, говорят, что хотят сделать ребенка счастливым. Однако спустя время, столкнувшись с большим перечнем проблем, возвращают детей обратно. Это тяжело пережить. С ребенком потом работают психологи и объясняют, что проблема не в нем, а во взрослых…

- И неужели выхода нет?

- Мы инициировали и настаиваем на принятии закона о создании профессиональной приемной семьи. Это такие профессиональные люди, которые имеют определенный опыт и знания. К примеру, учитель-дефектолог, социальный работник может принять в свою семью ребенка-инвалида, с которым уже установлены доверительные отношения в учреждении, где они работают. Как правило, многие такие дети в силу особенностей здоровья не могут находиться долго вне стен специального учреждения, они на особой программе обучения, но мы обеспечиваем ребенку общение с внешним миром.

НЕ ПОШЕЛ В САД? ПОЛУЧИШЬ КОМПЕНСАЦИЮ

- Давайте поговорим о еще одной вашей инициативе, которая переросла масштабы города. Абсолютно обычные семьи, которые не смогли пристроить кроху в ясли, теперь могут рассчитывать на ежемесячные выплаты.

- Да, эта идея родилась из диалога с общественностью. Сейчас молодые семьи, которые не смогли устроить малыша в детский сад, по достижении ребенком полутора лет получают всего лишь по 50 рублей в месяц из федерального бюджета. Мы неоднократно выступали с инициативой увеличить эти пособия. Однако потом решили пойти по другому пути. Совместно с Комитетом по образованию наш комитет проработал проект постановления. По новым условиям, если ребенок достиг полутора лет и не имеет возможности ходить в детский сад, город готов выделять такой семье пособие не ниже прожиточного минимума на ребенка в месяц, а это примерно 12 000 рублей. Мы просчитали все финансовые затраты, получили все документы и направили на согласование. Нам известно, что в Совете Федерации рассматривают аналогичные меры, реализация которых позволит любой семье, проживающей на территории Российской Федерации, воспользоваться данной мерой.

- Это большая победа! Поздравляю. Но есть ведь еще и текущая работа. Впереди лето. Расскажите, как его проведут дети?

- В этом году Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга отправит более 900 воспитанников центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на летний отдых. Ребята поедут на побережье Черного и Азовского морей. Также организован отдых на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, включая базы в ДОК «Дружных» центра № 13 и оздоровительном лагере «Ушково» центра № 11. Кроме того, 60 воспитанников дошкольного возраста проведут каникулы на даче в поселке Ушково и на базе структурного подразделения в поселке Вырица. Но дети могут не только отдыхать. Мы продумали вопрос трудоустройства. Для многих это отличная возможность подзаработать.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

587 000 семей зарегистрировано в Санкт-Петербурге.

865 000 детей они воспитывают.

42 000 ребятишек находятся в трудной жизненной ситуации.

1300 семей в зоне риска и требуют вмешательства соцслужб.