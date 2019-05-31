2019-05-31T14:07:29+03:00
Общество

«Я сожалею»: После скандала на шоу «Кто хочет стать миллионером?» Александра Друзя оставили в должности вице-президента ассоциации знатоков

А вот комиссию по этике элитарного клуба, которую магистр возглавлял, расформировали
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Александр Друзь извинился за инцидент с Бером.Александр Друзь извинился за инцидент с Бером.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вот уже несколько месяцев Александр Друзь находится в центре скандала. А все началось, когда главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил магистра игры «Что? Где? Когда?» в алчности. Он опубликовал в Сети разговор якобы с Александром Абрамовичем, в котором намекает, что может дать ему все ответы готовящегося выпуска с его участием, а деньги поделить. Сумма немалая - три миллиона рублей. И, со слов Бера, Друзь поддался на провокацию. Правда, до дела не дошло - Друзь со своим приятелем по ЧГК Виктором Сидневым до финального задания «Кто хочет стать миллионером?» так и не дошли, проиграли.

После этого начались разбирательства. Длились они пару месяцев, и только сейчас Международная ассоциация клуба знатоков опубликовала официальный отчет заседания, где привела слова Александра Друзя:

- Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе «Кто хочет стать миллионером?» нанесли ущерб репутации ассоциации «Что? Где? Когда? Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред».

После голосования члены ассоциации оставили за магистром должность вице-президента клуба знатоков. А комиссию по этике элитарного клуба, которую он возглавлял, расформировали.

К слову, после ухода с Первого канала, Александр Друзь ездит на гастроли с тренингами для начинающих знатоков, пишет книги и даже иногда снимается в клипах модных групп. Не известно, захочет ли он возвращаться в эфир.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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