Цена имеет значение

По статистике, 38% наших сограждан выбирает магазин, ориентируясь на цены в нём. И это хорошо объясняет, почему сеть оптоклубов «Ряды» становится всё популярнее. Однако дело не только в прейскуранте.

«Ряды» – первая в России торговая сеть, работающая в формате складских клубов. Это когда товары, как правило, укрупнёнными упаковками продаются ограниченному числу человек – владельцам карт сети.

– Логика очень похожа на фитнес-клуб: вы покупаете годовой абонемент, который даёт вам право посещать наши магазины и совершать покупки, – поясняет гендиректор компании Елена Стрельцова.

За рубежом по такому же принципу работают известные сети Costco и BJ's. Модель лоукостера позволяет магазину устанавливать минимальную наценку на весь ассортимент и нести столь же минимальные расходы на обслуживание торговых точек. По словам Стрельцовой, в результате потребителям предлагаются, пожалуй, лучшие цены.

– Так, стоимость продуктовой корзины в «Рядах» на 3-7% ниже, чем в сетях гипермаркетов, – добавляет гендиректор компании.

Отдельный момент: отличие оптоклубов от дискаунтеров. Если в первых низкая цена предлагается постоянно, то вторые скидки объявляют периодически. Как отмечает Стрельцова, именно поэтому модель лоукостера предполагает клубный формат, и каждый оптоклуб рассчитан на 60 тысяч человек, не больше.

Наш народ, похоже, понял свою выгоду и потянулся в «Ряды». На конец мая владельцами карт сети числятся 77,4 тысячи человек, и они активно посещают магазины. За прошлый год сеть увеличила выручку почти вполовину, а рекордсменом оказался свежеоткрытый оптоклуб в Мытищах – с ростом выручки на 66%.

Недавно сеть запустила новую клубную программу: теперь потребитель может выбрать один из шести видов клубных карт в зависимости от своих предпочтений. Минимальная стоимость годового участия – 205 рублей. Карты различаются по времени посещения оптоклуба, в который можно приехать даже ночью, и лимитом покупок, максимально составляющим 246 тысячи рублей для простых граждан.

Как обещают в «Рядах», сеть будет открывать новые магазины в Санкт-Петербурге и в Москве. Столичный регион в перспективе может получить до 35 новых оптоклубов.