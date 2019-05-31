2019-05-31T13:29:31+03:00
Телевизор

Телезрительница из Санкт-Петербурга попала на финал шоу ПЕСНИ на ТНТ

Это настоящее и красивое шоу, - призналась она
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Телезрительница из Санкт-Петербурга попала на финал шоу ПЕСНИ на ТНТТелезрительница из Санкт-Петербурга попала на финал шоу ПЕСНИ на ТНТ
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Уже в эту субботу, 1 июня, на концерте шоу «ПЕСНИ» на ТНТ определится победитель второго сезона самого мощного музыкального эксперимента на российском телевидении. Счастливчик получит контракт с Black Star или «Газгольдер» и 6 миллионов рублей. Напомним, что в финал шоу «ПЕСНИ» попали 4 участников – по 2 от каждой команды: это AMCHI, Slame, Ксения Минаева, TRITIA. Последние недели проходили для участников напряженно, и на этом концерте зрители наконец узнают, чья мечта станет реальностью.

Всю прошлую неделю телеканал ТНТ совместно с радиостанцией Energy разыгрывали поездку на съемки финала шоу «ПЕСНИ». Слушатели отвечали на вопросы про шоу и зарабатывали баллы. Имя счастливчика было объявлено 27 мая в прямом эфире с гостем студии, финалистом первого сезона шоу «ПЕСНИ» Джей Маром. В эфире звучал трек из шоу «ПЕСНИ», а участнику нужно было определить, к какому лейблу он относится («Газгольдер» или Black Star). Это была честная борьба, и участница по имени Маргарита отгадала все три трека из проекта и стала неоспоримым лидером!

Вот что она написала на своей страничке в Инстаграм:

«И вот начало съемок, мы все в зале, рассажены по местам, с которых прекрасный вид на сцену! Было безумно интересно наблюдать за съемочным процессом, как переснимают дубли, как Павел Воля смешно путает текст, как работает режиссер, операторы, Тимати и Баста общаются со зрителями, разогревают обстановку, а мы в свою очередь поддерживаем финалистов. Ну и самое главное - сам концерт!!! Это нереально драйвовая обстановка, шикарные свет и музыка, искренние эмоции ребят. Наблюдая весь сезон по телевизору и общаясь с ними тут вживую, у всех создавалось ощущение, что они наши друзья, как и все участники съемочного процесса. Это настоящее и красивое шоу, с искренними эмоциями и прекрасными песнями!!!»

Смотри финал шоу «ПЕСНИ» вместе с петербурженкой 1 июня в 20.00 на ТНТ!

ИСТОЧНИК KP.RU

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