Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор в Петербурге

Воскресенский собор Воскресенского Новодевичьего монастыря шел к великому освящению больше 20 лет, а прежде ожидал начала восстановления ещё полвека. Казавшееся невозможным удалось: сегодня, 31 мая, собор освятили. Провести праздничную службу в Петербург приехал патриарх Кирилл.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/712136" frameborder="0"></iframe> Патриарх Кирилл провел праздничную службу в Воскресенском соборе в Петербурге.Олег ЗОЛОТО

- Я совершил божественную литургию с особым чувством, - сказал патриарх. – Хотя здесь столько лет было запустение, всегда была надежда на возрождение. Мне говорили, что храм очень красивый, но все слова и фотографии намного бледнее того, что есть на самом деле. Сердечно благодарю всех тех, кто возродил дивную святыню, в свое время оскверненную: это великое дело.

Собор заложен в 1849 году Николаем I.Фото: Олег ЗОЛОТО

На освящении присутствовали сестры во главе с игуменьей Софией (Силиной), ученики монастырской Свято-Владимирской школы, чиновники, в том числе врио губернатора Петербурга Александр Беглов, депутаты ЗакСа и Госдумы, правоохранители, курсанты. На память о событии патриарх подарил храму икону Владимирской Божией Матери.

Собор – доминанта ансамбля монастыря - был заложен в 1849 году Николаем I. Строительство по проекту архитектора Николая Ефимова и инженера Николая Сычева шло до 1861 года, когда храм освятили впервые.

Патриарх Кирилл сердечно поблагодарю всех, кто возродил святыню.Фото: Олег ЗОЛОТО

В пятикупольном соборе, главный купол которого взмывал вверх на 50 метров, было пять престолов, освященных в честь Воскресения Христова, Успения Пресвятой Богородицы, Архангела Михаила, Всех Святых и Николая Чудотворца. Позже в нижнем храме появился придел Феодосия Печерского и Григория Неокесарийского. Украшением собора был пятиярусный иконостас, а главной святыней – чудотворная Смоленская икона Божией Матери, написанная игуменьей Феофанией.

- Перед собором стояла Свято-Исидоровская колокольня в стиле Иоанна III, которая в 30-е годы была взорвана, - рассказывает старший священник Дионисий Харин. - Планировали взорвать и собор, но в какой-то момент ограничились перекрытиями. Поэтому в соборе сохранились даже фрагменты росписи. Надеемся, что колокольня станет следующим этапом воссоздания монастыря.

Восстановление монастыря и собора началось в 1996 году. Убранство главного храма обители пришлось воссоздавать с нуля.

- Сестры и священники даже не верили, что собор когда-нибудь можно восстановить, - вспоминает священник.

На освящении также присутствовали врио губернатора Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.Фото: Олег ЗОЛОТО

И не удивительно: расписать предстояло шесть тысячи квадратных метров! Теперь от них не оторвать глаз. В храме использовали около 80 разных орнаментов.- Самым продолжительным видом работ была роспись, - отметил отец Дионисий. - Собор расписывали практически 15 лет.В 2006-ом освятили малые купола, спустя год – главный купол. Литургии в соборе время от времени проводили. Так, в ночь на 28 апреля 2019 года здесь прошла первая пасхальная служба. Но полноценная богослужебная жизнь храма началась только сегодня.

- В основу росписи монастыря ещё до революции были положены мозаики из храма в Венеции Сан-Марко, - поясняет Харин. – Но, что уникально, теперь здесь написаны святые времени до разделения церкви. Справа, с восточной стороны, - восточные, а с запада - западные. В их числе святые, проставленные в XXI веке: семья Николая II, митрополиты Санкт-Петербургские. Церковь сегодня уделяет особое внимание памяти священников-новомучеников, пострадавших в советские годы. И особенно эта память важна для нашего монастыря, ведь в эти годы очень многие сестры были убиты.

Собор расписывали практически 15 лет.Фото: Олег ЗОЛОТО

Увы, от первоначального убранства сохранился лишь фрагмент узора, который восстановили. Ни эскизов, ни снимков не сохранилось, поэтому интерьер собора под контролем матушки Софии разрабатывали заново.