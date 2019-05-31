Дети ждут. Семью

Первые шаги

Когда Анна забрала Сашу из детдома, ему было пять лет. Новоиспеченная мама слышала, что детдомовские дети – особенные, общалась на форумах с другими приемными семьями. С ужасом и возмущением читала истории о том, как таких ребятишек иногда возвращают в приюты. Не через год или два, а спустя семь и даже десять лет! Даже к домашнему питомцу привыкаешь, а тут – человек… «С моим так не будет! Двоих воспитала и этого подниму. Любовь – она все вылечит», – твердо решила женщина. Тем более Саша был похож на ангелочка: большие голубые глаза, белокурые волосы и грустный взгляд.

Проблемы начались сразу же, как только мальчик переехал в свой новый дом. Выяснилось, что в свои пять лет Саша развит года на два-три. Он не умел сам ходить в туалет, практически не разговаривал и закатывал истерики, если взрослые выходили из комнаты и оставляли его одного. Каждый вечер перед сном в своей кроватке Саша начинал раскачиваться и подвывать в такт – так он себя убаюкивал. Детдомовская привычка. Женщина прекрасно понимала, что во всем виноват не ребенок, а его прошлое. Но сил оставалось все меньше. Глядя, как зло Саша дерется со сводными сестрами или ни с того ни с сего выбрасывает в окно ноутбук, Анна чувствовала себя на грани нервного срыва. И все меньше осуждала родителей, вернувших детей обратно в детдом…

Страшная статистика

Только в Петербурге в прошлом году приемные семьи «вернули государству» 70 детей. За сухими цифрами, которые могут показаться не такими уж и большими, стоят разрушенные детские судьбы. По сути, такие ребята переживают двойное предательство: сначала родной семьи, а потом – приемной.

Искать виновных в такой ситуации бессмысленно. Можно понять и взрослых, которые не смогли заранее представить весь объем проблем, с которыми им предстоит столкнуться. И, конечно, детей, у которых совершенно нет опыта выстраивания нормальных человеческих отношений. Покинув детдом, они как бы «начинают жизнь сначала». И снова проходят все те этапы – от капризного младенца до подросшего диктатора – которые у живущих в семьях детей растянуты на годы, а потому не так заметны и травматичны для родителей. Кроме того, приемные дети часто подсознательно провоцируют новых мам и пап, проверяя их на прочность.

– Дети с сиротским опытом, действительно, особенные, с ними сложно. Они очень неустойчивы эмоционально, практически всегда их психологический возраст отличается от биологического, того, что указан в свидетельстве о рождении. Выстроить с таким ребенком отношения очень непросто, потому что он не доверяет взрослым, – говорит психотерапевт, ведущий специалист по сопровождению семей с приемными детьми благотворительного фонда «Дети ждут» (он курирует Центр семейной адаптации в Санкт-Петербурге) Татьяна Дорофеева. – Зачастую приемные родители считают, что ребенок будет благодарен за то, что его взяли из детского дома, станет вести себя «хорошо» и всячески помогать новой семье. К сожалению, чаще всего все бывает наоборот.

Сотрудники Центра семейной адаптации знают, как помочь приемным семьям.Фото: Артем КИЛЬКИН

СПРАВКА «КП»

Центр семейной адаптации создан на базе благотворительного фонда «Дети ждут». С 2010 года с помощью портала «Дети-ждут.рф» были устроены в семьи 3 368 ребят. При поддержке фонда в Петербурге функционирует приют «Мама рядом» для выпускниц детдомов, имеющих маленьких детей. Успешно работают школа приемных родителей и служба психологической поддержки приемных семей.

Теперь эти службы, предотвращающие повторный отказ от ребенка, обрели собственный дом – в Центре семейной адаптации. Он рассчитан на подготовку к «приемному родительству» двухсот пятидесяти семей в год, а также на оказание комплексной поддержки 400 семьям, уже взявшим детей из детдома. Здесь психологи, воспитатели, репетиторы по школьным предметам, мастера по ремеслам работают по индивидуальным программам адаптации ребенка и его новой семьи.

В Центре есть залы для проведения лекций и тренингов, кабинеты для арт-терапии и сенсорной интеграции, кабинеты психологической и дефектологической (адаптивной) помощи, залы для спортивных и театральных занятий, мастерские по домоводству.

«А что же взрослые? Они ведь должны оценивать свои силы и возможности, прежде чем взять ребенка из детдома», – спросите вы. Должны. Но сделать это очень и очень сложно. Одни считают, что если у них уже воспитали своих детей, то обязательно справятся с еще одним ребенком. Другие верят в любовь и принятие. Кто-то вообще действует на эмоциях – и такое бывает. Но приемный ребенок может начать воровать, отказывается учиться, не приходит домой ночевать. А родители, которым и так тяжело, вместо помощи получают осуждение – учителей, друзей да просто чужих людей!

– Несоответствие желаемого и действительного, ожиданий и реальности в итоге приводит к очень печальным результатам – ребенка возвращают в детдом. Страдают и приемные родители, которые чувствуют полную беспомощность и отчаяние, и дети, которые просто не могут вести себя иначе, – добавляет Татьяна Дорофеева.

Семье нужна помощь

А ведь проблем, с которыми сталкиваются приемные семьи, можно избежать. Если работать с людьми, только планирующими взять ребенка из детдома, а потом не бросать новоиспеченную семью, а всячески ей помогать. Этим и занимается Центр семейной адаптации – единственный в стране центр адаптации, ориентированный на сопровождение приемных семей. Открылся Центр год назад благодаря фонду «Дети ждут» и при поддержке «Группы ЛСР», которая не только предоставила помещение, но и полностью оборудовала его.

15 мая Центру исполнился год. За это время десятки семей получили профессиональную помощь. Фото предоставлено Центром семейной адаптации.

Центр семейной адаптации сопровождает приемные семьи на каждом этапе, начиная с момента, когда у людей только формируется желание принять ребенка в семью. И продолжает вести своих подопечных до тех пор, пока им (взрослым или детям – одинаково важно) нужна поддержка.

В структуре Центра – три так называемых рабочих модуля: «Малыши», «Родители», «Дети». У каждого из них – своя задача. На базе модуля «Родители» работает школа приемных родителей, ведется психологическое сопровождение приемных семей, действует Клуб приемных родителей. Словом, делается все для профилактики отказов от приемных детей.

Родители, взявшие ребенка из детдома, в любой момент могут обратиться сюда для получения индивидуальных консультаций психологов, юристов, соцработника, психотерапевтических занятий, групповых занятий и семейных мероприятий. Здесь расположены два тренинговых зала, кабинеты специалистов, детская игровая комната и большая досуговая зона для общения семей.

В модуле «Малыши» идет работа с приемными детьми дошкольного возраста. Для деток, которые из-за психологических проблем, вызванных ранним сиротским опытом, не могут посещать обычные ясли, организована группа дневного пребывания. С малышами работают психологи, дефектологи, нейропсихологии, арт-терапевты. Все виды развивающих занятий, которые здесь проводятся, учитывают особенности каждого ребенка. В модуле находится игровая зона, сенсорная комната, комната для массажа, зал для музыкальных занятий и гимнастики, кабинеты психологов и дефектолога. Основная задача этого подразделения – помочь детям компенсировать имеющиеся психологические проблемы, социально адаптировать, подготовить к поступлению в школу.

Малышам из детских домов педагоги помогают адаптироваться к садику, а потом - и к школе. Фото предоставлено Центром семейной адаптации.

Модуль «Дети» посещают приемные дети старше семи лет – после занятий в обычной школе. Обычно ребята, прошедшие через детдом, имеют проблемы с обучением и сложно выстраивают отношения со сверстниками и взрослыми. В Центре, на базе модуля «Дети», им помогают подтянуть знания и научиться общаться: здесь они занимаются с репетиторами и психологами. Они посещают театрально-музыкальную студию, мастерские ручных ремесел. Даже во время школьных каникул ребята в любое время могут приходить в Центр. Модуль оборудован тремя классными комнатами, гончарной и столярной мастерскими, мастерской для рукоделия, театрально-музыкальным залом, большой досуговой зоной. Его основная задача – компенсация учебного отставания у приемных детей, психологическая реабилитация, помощь в налаживании социальных контактов. Ведь именно умение налаживать контакты, разговаривать и вести себя в обществе – один из самых нужных навыков для ребенка, чье детство началось в детдоме.

Гончарная мастерская - одно из самых любимых мест у воспитанников Центра.Фото: Артем КИЛЬКИН

– Мы хотим помочь родителям, которым сейчас просто некуда обратиться за поддержкой, и они остаются один на один со своими проблемами, – говорит президент благотворительного фонда «Дети ждут» Лада Уварова. – Приемной семье очень важно дать дополнительный ресурс поддержки в непростое время адаптации. Если вовремя помочь и взрослому, и ребенку, то возврата в детский дом можно избежать.

15 мая Центру исполнился год. За это время за помощью в Центр обратилось 217 человек для подготовки к усыновлению ребенка, и уже 60 детей стали частью 52 семей. Всего же фонд ведут работу с 412 приемными семьями, принявшими на воспитание детей от 2 месяцев до совершеннолетия, а это 685 ребятишек. Может показаться каплей в море, ведь еще так много детишек где-то ждут свою семью. Но их истории нельзя мерять сухими цифрами. Каждая семья, каждый ребенок, который обрел родителей, каждый раз, когда к усыновлению подходят со всей отдачей и ответственностью – уже маленькая победа.

Психологи Центра вспоминают много случаев, когда приемным семьям удавалось разобраться с, казалось бы, неразрешимыми проблемами. Так, причиной огромного вороха неприятностей может стать банальная неуспеваемость в школе. Если вовремя это заметить и грамотно среагировать, кризиса можно избежать. Ну а взрослым иногда бывает достаточно просто выговориться. Но самое главное, что здесь знают, с какими трудностями сталкиваются приемные родители, как непросто бывает с психологически травмированными детьми. И всегда готовы оказать поддержку.

Каждый ребенок должен жить в семье, и ему в этой семье должно быть хорошо. Счастливая приемная семья – это реально. Главное, понимать, что путь к счастью – очень небыстрый и непростой, без грамотной и профессиональной поддержки тут не обойтись. На это могут уйти годы. Но другого пути нет: единственный ресурс, который способен помочь ребенку адаптироваться и стать полноценным членом социального общества – это семья.

Ну а что же Анна и Саша? К счастью, у их истории – счастливый конец. Приемная мама вовремя обратилась за помощью в Центр семейной адаптации. Начала общаться с психологами, сначала сама, потом привела сына. Сейчас Саша ходит во второй класс и уже добился многих успехов. Конечно, проблемы никуда не делись – по-прежнему бывают слезы и скандалы. Но стало их гораздо меньше, а самое главное, Анна научила с ними правильно справляться. Женщина по-прежнему уверена, что любовь способна на многое, но сейчас понимает, что только ее одной недостаточно. Без помощи специалистов не обойтись.