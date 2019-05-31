Едем на дачу: Изменения в пригородных перевозках в Ленобласти летом 2019 года

Самые популярные направления общественного транспорта весной и летом 2019 в Ленобласти - пригородные: горожане предпочитают свободное время проводить на даче, на природе. Отвечаем на самые актуальные вопросы читателей.

В прошлом году в наше садоводство «Кировец» все лето ходил дополнительный автобус от железнодорожной станции Сергиево. В этом году на даче еще не были, только собираемся открыть сезон. Можем рассчитывать на этот маршрут?

Кирилл Сергеевич, проспект Ветеранов.

- Да, еще в конце апреля «Пассажиравтотранс» возобновил движение «дачных» автобусов. С 22 апреля петербуржцы могут воспользоваться уже знакомыми маршрутами:

№ 469 «станция метро «Улица Дыбенко» - садоводство «Восход-1» по понедельникам, вторникам, средам и четвергам

№ 488 «ж/д платформа Сергиево - садоводство «Кировец» по будним дням.

Кроме того, по пятницам и субботам на маршрут № 469 будут направлять пять дополнительных автобусов, а в воскресенье четыре.

С 26 апреля на трассу вышел маршрут № 555. Он следует от станции метро «Проспект Просвещения» до 45-го километра автодороги Санкт-Петербург - Парголово - Огоньки. Причем курсирует в самое «горячее время» - по пятницам, субботам и воскресеньям.

Кстати, в «Пассажиравтотрансе» напомнили, что сезонные автобусы - не новое для Петербурга явление. Первые такие маршруты появились в середине прошлого века - жители Ленинграда ездили в Зеленогорск и Петродворец. Позднее маршруты стали организовывать по заказу садоводств.

Обратите внимание, что сезонные маршруты есть и у коммерческих перевозчиков.

Когда уже запустят дополнительные электрички и на какие направления?

Игорь, набережная реки Фонтанки.

- Как сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании, дополнительные пригородные поезда будут назначены с 26 мая 2019 года. Задействуют все направления: Московское, Северное, Балтийское, Финляндское и Витебское. Кроме того, изменится расписание движения ряда постоянных пригородных поездов.

Кроме того, с 25 мая пригородные поезда № 6009/6010 и № 6019/6020 на участке Санкт-Петербург - Тихвин по субботам и воскресеньям будут делать остановку на платформе Зеленец. А «Ласточки» с 18 мая по 31 октября по выходным дням будут курсировать до Великого Новгорода сдвоенными составами.

Подробное расписание можно посмотреть на станциях и вокзалах, а также сайте перевозчика: ppk-piter.ru.

Мы с мужем - ветераны труда. У дочери трое детей - многодетная семья. На какие льготы мы можем рассчитывать, чтобы всем вместе подешевле доехать до дачи, которая находится в Ленобласти?

Антонина Федоровна, Фрунзенский район

- Начнем с электричек. С 27 апреля льготники в пригородных электричках могут ездить бесплатно круглый год. В частности, на это право могут рассчитывать ветераны труда, военной службы, пенсионеры. Купить бесплатный билет можно в кассе при предъявлении паспорта и льготного документа. Или же вместо них предъявить месячный единый именной льготный билет с фотографией, который выдается ГУП «Петербургский метрополитен».

Также с 27 апреля по 31 октября предоставят льготный проезд многодетным семьям. Билет обойдется в 10 процентов от полной цены.

Теперь про автобусы. Между Петербургом и Ленобластью существует соглашение, касающееся перевозки пассажиров, поэтому с 27 апреля по 31 октября льготники могут ездить в автобусах на пригородных маршрутах, оплачивая лишь 10 процентов от тарифа.

Право на льготный проезд в автобусах согласно городскому Социальному кодексу имеют в том числе:

- ветераны труда после назначения им пенсии по возрасту либо достижению предпенсионного возраста (60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно)

- ветераны военной службы при достижении предпенсионного возраста

- пенсионеры или люди предпенсионного возраста, проработавшие в нашем городе не менее 20 лет и имеющие трудовой стаж не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин

- матери-героини, женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей

- лица, подвергшиеся или пострадавшие от политических репрессий, впоследствии реабилитированные

- участники ВОв

- почетные доноры СССР и России.

Льгота распространяется в автобусах: № 1Л, 20, 81, 84, 99, 99Шк, 104, 108, 129, 145, 145А, 146, 147, 148, 165, 195, 213, 273, 278, 301, 315, 360, 367, 392А, 404, 406, 408, 410, 415, 415А, 415Ш, 420, 420А, 420Б, 433, 435, 436, 438, 438З, 442, 442А, 443, 454, 458, 458А, 458Б, 461, 462, 463, 463А, 467, 469, 469А, 475, 475А, 476, 477, 481, 482, 482А, 482В, 483, 483А, 484, 485, 487, 488, 489, 493, 494, 497, 540, 544, 545, 547, 552, 552А, 555, 567, 682, 683, 683А, 684, 685А, 686, 687.

Чтобы воспользоваться ей, нужно при покупке билета предъявить документ, подтверждающий право на льготу.

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