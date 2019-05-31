2019-05-31T16:30:49+03:00
Общество

ОДК-Климов предлагает эксплуатантам контракт жизненного цикла

В рамках конференции состоялась сессия вопросов и ответов, презентация интерактивного учебника по двигателю ВК-2500
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Фото предоставлено АО ОДК Климов.Фото предоставлено АО ОДК Климов.
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Специалисты ОДК-Климов (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) провели в Москве ежегодную конференцию, участниками которой стали более ста представителей организаций, эксплуатирующих вертолеты с двигателями разработки и производства предприятия.

Представители Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), АО «ЮТэйр-Инжиниринг», АО «Вертолеты России», АО «Камов», АО «МВЗ имени М.Л.Миля», авиапредприятий «Газпромавиа», специалисты отрасли из Китая, Кореи обсудили актуальные вопросы по модернизации, эксплуатации и обслуживанию силовых установок.

В рамках конференции специалисты ОДК-Климов презентовали контракт жизненного цикла. Предполагается, что обновленный сервисный контракт, заключенный ОДК-Климов и эксплуатантом, будет интересным и взаимовыгодным. Эксплуатантам предлагается выбрать модули из номенклатуры услуг послепродажного обслуживания, исходя из своих потребностей и задач, а предприятие берет на себя обязательства по обеспечению работоспособности парка двигателей, необходимую для эксплуатации воздушных судов. На время ремонта двигателей ОДК-Климов может предоставить в аренду необходимое количество моторов, при этом подменный двигатель может быть предоставлен в течение трех дней. При реализации услуги «Ремонт в эксплуатации» время локального ремонта меняется с трех месяцев до двух недель. Этого удалось добиться благодаря совершенству технологий ремонта, увеличению количества бригад, повышению квалификации сотрудников. На конференции отмечалось, что двигатели разработки и производства ОДК-Климов создаются полностью из российских комплектующих. Это позволило создать полную номенклатуру запчастей оригинального производства.

Интересным для эксплуатантов может быть и предложение по ремоторизации - замене устаревшей версии двигателя ТВ3-117 на новый ВК-2500 для различных вертолетов. Например, для Ми-8МТВ (Ми-17), Ка-32. В частности, при модернизации вертолета Ми-8МТВ мощность возрастает с 2200 л.с. до 2700 л.с. Назначенный ресурс может быть увеличен с 7500 час. до 9000 час. (в 2020 году) и до 12 000 час. (в 2022 году).

В рамках конференции состоялась сессия вопросов и ответов, презентация интерактивного учебника по двигателю ВК-2500, разработанного специалистами Авиационного учебного центра ОДК-Климов.

- Основная задача конференции - постараться ответить на все вопросы наших клиентов – эксплуатантов, которые работают с нашими двигателями, - отметил исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин. - Нам важно услышать вопросы и замечания. Именно те, кто эксплуатирует нашу технику, определяют, насколько она качественна, могут сравнить наши моторы с техникой других производителей. Важно, чтобы каждый эксплуатант понимал, что мы работаем для них. В этот раз мы предоставили возможность пообщаться непосредственно с главным конструктором – директором программы ТВ3-117/ВК-2500.

ИСТОЧНИК KP.RU

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