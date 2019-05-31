2019-05-31T16:45:35+03:00
Спорт

В петербургском «Зелёном марафоне» примут участие более 10 000 человек

1 июня вместе с Петербургом в «Зелёном Марафоне» Сбербанка примут участие 68 городов России, Беларуси и Казахстана
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Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году.Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году.
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Традиционный забег «Зелёный Марафон» пройдет 1 июня, в День защиты детей в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

В Северной столице в мероприятии примут участие более 10 тысяч человек. Забег пройдёт на 4,2 км для взрослых, также будут организованы специальные забеги для детей разных возрастов на дистанцию 420 метров. Принять участие в марафоне может любой желающий, регистрация будет открыта в парке 300-летия с 9.30. Массовый забег стартует ровно в полдень.

Практически вся территория парка 300-летия на один день превратится в fun-зону, где для участников «Зелёного Марафона» будут организованы игры, развлекательно-образовательные активности, в том числе VR-урок финансовой грамотности. На главной сцене выступят танцевальные и музыкальные коллективы.

«Зелёный Марафон» – это масштабный семейный праздник, фестиваль здорового образа жизни, где всегда царит отличное настроение, - рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо. – Мы поддерживаем эту добрую традицию на протяжении многих лет, в Санкт-Петербурге марафон пройдёт в восьмой раз».

Важной составляющей праздника станет сбор пожертвований в адрес детей с ограниченными возможностями. На собранные средства будут закуплены тренажёры и специальное оборудование, которое поможет многим буквально встать на ноги.

Кроме этого в рамках «Зелёного Марафона» пройдёт флешмоб в поддержку проекта «Единая карта петербуржца». Макет карты площадью 15 кв.м соберут гости и маленькие участники праздника.

Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».

ИСТОЧНИК KP.RU

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