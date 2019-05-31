Что делать, если потерялся и как ходить в лес без страха

Летом большинство петербуржцев уезжают на дачи, а там с удовольствием ходят в лес. Это горячая пора для поисковиков: чуть ли не каждый день им приходится искать потерявшихся, заблудившихся людей. Как правильно действовать в таких ситуациях и тем, кто потерялся, и тем, кто ищет? Советы дают представители МЧС и волонтерских поисковых организаций.

В детстве чуть не заблудилась в лесу, и теперь боюсь идти туда снова. Но при этом очень хочется. Есть ли какие-то правила, которые надо соблюдать, чтобы не потеряться или же, чтобы быстро сообщить о происшествии?

Инна, Курортный район

- Да, служба спасения специально для таких случаев разработала ряд рекомендаций. Во-первых, обязательно предупредите кого-то из родных и близких, куда вы собираетесь идти. Старайтесь не уходить далеко от проверенного маршрута. Если вдруг заблудились и ищете дорогу сами, постарайтесь не петлять и ориентироваться по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку - идя вдоль этих объектов, всегда можно выйти к людям. Но только не ночью, в темноте ходить по лесу не стоит. Если стемнело, а вы еще в лесу, остановитесь на ночлег. Расположитесь спиной к большому дереву, перед собой разведите костер, поддерживайте его всю ночь.

Но лучше, заблудившись, сразу сообщать в службу спасения. Набрать «112» можно даже с телефона без сим-карты. После этого уже метаться по лесу не надо, оставайтесь на месте, чтобы вас проще было найти. А чтобы поддерживать связь с теми, кто вас ищет, у вас – перед выходом из дома – должен быть полностью заряжен мобильный телефон, а в рюкзаке должен лежать запасной аккумулятор.

Любим с детьми гулять в лесу, но каждая прогулка для меня – нервотрепка: за малышами глаз да глаз. Но и водить за ручку все время тоже ведь не будешь. Как не потерять детей в чаще?

Юля, г. Колпино

- Если вы идете в лес с ребенком, наденьте на него яркую одежду. Не зеленого цвета, чтобы он не сливался с деревьями и травой. Одежда должна быть закрытой. С собой в рюкзачке у ребенка должен быть свисток и телефон, в память которого будут вбиты не только ваши номера, но и номер службы спасения. Кроме того, на телефон можно установить приложение, которое будет передавать данные о местонахождении ребенка. Если есть опасность, что рюкзак он где-то забудет или потеряет, то пусть идет в лес со специальными GPS-часами на руке.

Но, даже при таки мерах предосторожности, не отпускайте его от себя даже на небольшое расстояние. Никаких пряток в лесу! Вы не должны терять ребенка из виду.

Обсудите с ним, что он будет делать, если потерялся: не паниковать, прислушиваться к шуму и идти на звук – лай собак, или движение машин. Сразу позвонить взрослым. По возможности чем-то обозначить свой маршрут, например, вешать на ветки яркие тряпочки (несколько штук тоже можно положить в рюкзак). И, кстати, обязательно объясните ребенку, что ни в коем случае нельзя есть неизвестные грибы и ягоды – они могут быть ядовитыми.

- В прошлом году у соседей на даче заблудился дедушка. К счастью, нашли живым, но очень долго искали, пытались своими силами, потеряли много времени. Как правильно организовать поиск, если кто-то заблудился, куда звонить и о чем говорить?

Анна Юрьевна, Красносельский район

- Начинайте искать сразу. «Подождать до утра», тем более, в лесу – это может быть критично. Если ребенок был с вами и вдруг исчез из виду, сразу звоните ему на телефон. Если не отвечает, организовывайте поиск – обращайтесь в МЧС и поисковикам.

Для поиска нужно организовать как можно больше людей, в том числе работников лесхозов и спасателей МЧС. И не прекращать поиски даже в ночное время. Никогда не уходите все из дома на поиски. Кто-то должен остаться, чтобы оперативно сообщить, если «пропажа» вернулась. Если поблизости есть водоем, необходимо, чтобы его обследовали водолазы.

Обратитесь в поисковые отряды. Например, на горячую линию «Лиза Алерт»: 8 (800) 700-54-52. И/или в «Питер поиск» (952) 289-67-90. Многие оставляют сразу несколько заявок. Это не вредит и не мешает работе. Постарайтесь как можно точнее рассказать об особых приметах пропавшего, и описать его одежду. У вас с собой должна быть какая-то его личная вещь, на случай если искать будут кинологи с собаками.

Листовки с просьбой о помощи в розыске нужно оперативно расклеить в деревнях, на остановках общественного транспорта, железнодорожных станциях, расположенных вблизи. Главное – повторимся – не терять время зря, в этом случае время не деньги, а цена жизни.

НА ЗАМЕТКУ

Что взять с собой в лес?

Компас, карту местности, GPS-навигатор, еду и воду, спички или зажигалку, нож, средства от насекомых, плетеную корзину, палку, чтобы раздвигать кусты и траву, аптечку первой помощи.