2019-06-01T20:56:11+03:00
Происшествия

Иномарка влетела в толпу пешеходов на Каменноостровском проспекте в Петербурге

По предварительным данным в ДТП пострадали трое человек [фото, видео]
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На Петроградской стороне Рено Логан врезался в толпу пешеходов. Фото: vk.com/spb_todayНа Петроградской стороне Рено Логан врезался в толпу пешеходов. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Страшная авария произошла в Петербурге в первый день лета. На перекрестке Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева на мигающий желтый сигнал светофора промчался белый Renault Logan. Он на скорости влетел в толпу пешеходов, которые ждали разрешающего сигнала на переходе, а также снес столб.

В ДТП пострадали велосипедист и два пешехода. Фото: vk.com/spb_today

В ДТП пострадали велосипедист и два пешехода. Фото: vk.com/spb_today

О ДТП на Петроградской стороне рассказали очевидцы в соцсети. Момент аварии зафиксировали также камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, Renault Logan, преодолевая перекресток, неудачно увернулся от другого авто и не справился с управлением.

- Логан, пролетая перекресток Каменноостровского и Куйбышева на желтый, уходя от удара об встречного поворачивающего налево, врезался в толпу людей, - пишет очевидец в группе во «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

ДТП на Каменноостровском.Видео:vk.com/spb_today

На Каменностровском проспекте иномарка сбила пешеходов и снесла столб. Фото: vk.com/spb_today

На Каменностровском проспекте иномарка сбила пешеходов и снесла столб. Фото: vk.com/spb_today

По предварительной информации, в аварии пострадали трое. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, на тротуаре автомобиль наехал на взрослого мужчину и 8-летнего мальчика, а также на велосипедиста. Все они получили травмы различной степени. Информация о состоянии пострадавших и водителя уточняется. Известно, что за рулем белой иномарки был молодой человек 1996 года рождения.

В ДТП на Петроградке произошло 1 июня. Фото: vk.com/spb_today

В ДТП на Петроградке произошло 1 июня. Фото: vk.com/spb_today

По факту происшествия уже проводится проверка, а также устанавливаются обстоятельства ДТП.

Наезд на пешеходов возле Троицкого моста в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Зенит» и «Барселона» могут сыграть товарищеский матч
Продавец постельного белья украл 500 тысяч рублей у пенсионера в Петербурге
Многодетным семьям Петербурга подарили микроавтобусы
Себастьян Дриусси стал лучшим игроком «Зенита» в мае
Дорожные работы на Богатырском проспекте завершат в 2020 году
Тридцать детей-сирот получили собственное жилье в Петербурге
Мозаичное панно «Афганистан» на станции «Проспект Славы» начнут устанавливать на следующей неделе
Пожилая женщина погибла в ДТП с грузовиком на трассе «Кола»
Вертолетом санавиации тяжелобольного из Ленобласти доставили в Петербург
Пропавшую школьницу нашли с наркотическим отравлением в больнице Петербурга
Президент Болгарии посетит Петербург
Рейс из Лондона в Петербург задерживается почти на сутки
Курортный район Петербурга вошел в топ лучших мест России для отдыха с детьми