Иномарка влетела в толпу пешеходов на Каменноостровском проспекте в Петербурге

Страшная авария произошла в Петербурге в первый день лета. На перекрестке Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева на мигающий желтый сигнал светофора промчался белый Renault Logan. Он на скорости влетел в толпу пешеходов, которые ждали разрешающего сигнала на переходе, а также снес столб.

В ДТП пострадали велосипедист и два пешехода. Фото: vk.com/spb_today

О ДТП на Петроградской стороне рассказали очевидцы в соцсети. Момент аварии зафиксировали также камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, Renault Logan, преодолевая перекресток, неудачно увернулся от другого авто и не справился с управлением.

- Логан, пролетая перекресток Каменноостровского и Куйбышева на желтый, уходя от удара об встречного поворачивающего налево, врезался в толпу людей, - пишет очевидец в группе во «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

ДТП на Каменноостровском.Видео:vk.com/spb_today

На Каменностровском проспекте иномарка сбила пешеходов и снесла столб. Фото: vk.com/spb_today

По предварительной информации, в аварии пострадали трое. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, на тротуаре автомобиль наехал на взрослого мужчину и 8-летнего мальчика, а также на велосипедиста. Все они получили травмы различной степени. Информация о состоянии пострадавших и водителя уточняется. Известно, что за рулем белой иномарки был молодой человек 1996 года рождения.

В ДТП на Петроградке произошло 1 июня. Фото: vk.com/spb_today

По факту происшествия уже проводится проверка, а также устанавливаются обстоятельства ДТП.