2019-06-01T22:07:03+03:00
Звезды

«Любить и беречь!»: Гузеева, Плющенко, Волочкова и другие отметили День защиты детей

Для звездных родителей 1 июня – не просто первый день лета
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Звезды отметили День защиты детей.Звезды отметили День защиты детей.Фото: СОЦСЕТИ
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Сегодня многие звезды отечественного шоу-бизнеса поздравили поклонников с Днем защиты детей, похвастались своими наследниками и написали теплые слова в соцсетях.

- Берегите детей и окружайте их любовью! Ваша любовь к ним сейчас - это мир в любви в будущем! – одним из первых сообщил в Instagram заботливый отец Максим Галкин.

- У меня растет прекрасная дочь Ариадна. Я помню этот счастливый день ее появления на свет. Я постаралась открыть для нее мир всех возможностей в разных направлениях творческих и спортивных. Выбор за ней, - написала у себя на странице балерина Анастасия Волочкова.

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С Днем защиты детей! У меня растет прекрасная дочь Ариадна. Я помню этот счастливый день ее появления на свет.
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Евгений Плющенко разместил в Instagram-аккаунте архивное видео с маленьким Гном Гномычем. Малышу, которому всего несколько месяцев, учится вставать на ноги. «Вставай, вставай, вставай. Вот сам уже встал. Молодец», — подбадривает фигурист своего сына. На записи также слышен голос мамы Яны Рудковской, которая зовет Евгения пить чай.

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Спортивные сборы перед Сочинской Олимпиадой в Италии 6 лет назад.С днём зашиты детей,друзья!Любите и берегите своих детей!
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- Спортивные сборы перед Сочинской Олимпиадой в Италии 6 лет назад. С днём зашиты детей, друзья! Любите и берегите своих детей! - сообщил поклонникам олимпийский чемпион.

У популярной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой дети – сын и дочь давно взрослые. Но они очень любят маму и сильно привязаны к ней. Сегодня Гузеева поддержала праздничный флешмоб, опубликовав архивные снимки обоих наследников у себя на руках.

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Любить и защищать всех-легко и почётно. Любите и защищайте тех, кто рядом и будет нам Мир и Счастье!
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- Любить и защищать всех-легко и почётно. Любите и защищайте тех, кто рядом и будет нам Мир и Счастье! – написала в мокроблоге артистка.

Актриса Марина Александрова, по обыкновению, показывать своих сына и дочь не стала. Но поделилась своей детской фотографией, подписав пост следующим образом:

- Моя первая фотосессия, мне месяцев 9 с половиной, а значит 1 июня где то поблизости, и я уже тогда знаю, что под защитой... ЛЮБОВЬЮ, и так всю жизнь. Повезло! Пусть и нашим детям везёт!

Елизавета Боярская опубликовала свой портрет в летнем наряде, сообщив подписчикам:

- Первый день лета! Пусть оно будет тёплым, ярким и радостным!! И всех с Днём защиты детей! Своих, чужих, всех! Самое главное наше счастье, наше богатство - это детки! Беречь! Беречь! Беречь! Любить! Любить! Любить!

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Первый день лета!!! Пусть оно будет тёплым, ярким и радостным!!! И всех с Днём защиты детей!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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