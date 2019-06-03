2019-06-03T11:29:23+03:00
Звезды

«Как бы я не старался, все девушки уходили с ним»: Андрей Ургант вспомнил Андрея Краско

Сердце популярного артиста остановилось 13 лет назад на съемках
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Андрея обожали все.Андрея обожали все.Фото: Александр ГЛУЗ
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Андрея Краско не стало летом 2006 года. Тогда он успел отсняться только в первой сцене картины «Ликвидация». Ему было всего 48 лет.

Так сложилась судьба, что известность к артисту пришла лишь после 30-ти, благодаря роли в сериале «Агент национальной безопасности». До этого он несколько лет подрабатывал извозом и рыл могилы на кладбище. В последние годы Андрей был нарасхват в профессии, снимался беспрерывно, но только в последнем своем фильме «Я остаюсь», который вышел после его смерти, сыграл главную роль.

У Краско были проблемы с алкоголем. Он этот факт ни от кого не скрывал. За долгие годы невостребованности, он смог сохраниться, как личность. Андрея обожали все. Женщины в него влюблялись, мужчины считали за честь с ним дружить. Он обладал невероятным магнетизмом и был очень внимательным к близким.

- Я ему всегда завидовал. Как бы я красиво не умел разговаривать, как бы я не старался, все девушки уходили с ним. У него всегда, с юности был такой взгляд, как будто он что-то знает. Кстати, этот его магнетизм передается даже через экран, - рассказал Андрей Ургант в эфире программы «Далекие близкие» на канале Россия 1.

Умер Андрей Краско на пике популярности 4 июля 2006 года в Одессе во время очередных съемок. Фото: кадр из фильма

Умер Андрей Краско на пике популярности 4 июля 2006 года в Одессе во время очередных съемок.Фото: кадр из фильма

Ургант-старший также вспомнил, что Краско был талантлив не только в актерстве и в общении с женщинами. Он, например, великолепно шил, вязал, умел одеваться, а также легко находил общий язык с детьми друзей.

- С Иваном они дружили даже сильнее и чаще виделись, чем я с Андреем. Они были очень близки, - поделился артист.

Ургант рассказал о последнем разговоре с Краско, который состоялся на съемках картины «Любовь-морковь». Это, кстати единственный фильм, в котором они снялись вместе.

- Я его уговаривал: «Андрюха, поедем вместе в отпуск, есть хорошие врачи, буду рядом, вытащу тебя». Но в ответ услышал: «Дай мне сдохнуть так, как я хочу». Через неделю мне позвонил Иван и спросил крепко ли я стою на ногах. Я сразу все понял.

Напомним, за много лет до кончины у Андрея Краско случилась клиническая смерть. Влюбленная, нетрезвая девушка пырнула его ножом из ревности. Тогда докторам удалось реанимировать артиста. Но в итоге, у него началась астма и проблемы с сердцем. Когда милиция попыталась разобраться в деле покушения на жизнь, Андрей Краско заявил, что это он сам себя зарезал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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