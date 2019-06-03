Больше 10 тысяч человек приняли участие в «Зеленом марафоне» в Петербурге

1 июня в этом году в Петербурге выдалось по-настоящему жарким и драйвовым. В День защиты детей акции и мероприятия проходили по всему городу, одним из самых ярких и заметных стал «Зеленый марафон», собравший больше 10000 участников.

На «Беговой» с раннего утра был аншлаг, и сразу было понятно, куда направляются эти люди в спортивных костюмах и шортах. Казалось, к полудню парк 300-летия Петербурга был набит почти до отказа. Многие пришли на акцию впервые, но были и те, кто не пропускает ни одного забега.

Благотворительная акции «Зеленый марафон» прошла уже в восьмой раз. В основе не только идеи здорового образа жизни, но и особый концепт. Для каждого марафона он уникален. «Бежим со смыслом» - такой девиз присвоили в этом году.

Мероприятие стало уже хорошей традицией, семейным праздником. ФОТО: greenmarathon.ru

- В акции принимают участие огромное количество человек, более 3000 из них - дети, и это очень здорово! - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» Виктор Алонсо, компания выступает главным организатором забега. – Это мероприятие стало уже хорошей традицией, семейным праздником. Нам приятно, что в День защиты детей столько петербуржцев вышли на пробежку, а те, кто не бежит, пришел, чтобы поддержать своих близких.

Пространство парка на целый день превратилось в огромную фан-зону: развлечение по душе могли найти как самые маленькие спортсмены, так и их родители. С главной сцены спортсменов подбадривали шутками про читающих на бегу, развлекали песнями и танцами. Гостем семейного праздника в парке 300-летия стал олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Едва ли не каждый хотел с ним сфотографироваться, даже выстроилась очередь.

- Идите в парки, идите на улицы, занимайтесь спортом, и это сделает вас и ваши семьи по-настоящему счастливыми, - с такими словами чемпион поприветствовал петербуржцев.

К забегу многие жители Северной столицы отнеслись более, чем серьезно. Это можно было заметить как по настрою, так и по внешнему виду участников: многие начали разминаться задолго до стартового выстрела.

- Но главный мотиватор к победе все же не спортивный азарт, а желание быть причастным к общему празднику, сделать свой вклад в благое дело, - заявил один из призеров.

К забегу многие жители Северной столицы отнеслись более, чем серьезно. ФОТО: greenmarathon.ru

Одна из главных задач благотворительного проекта - помощь детям с особенностями развития, воспитанникам детских домов и ветеранам Великой Отечественной войны.

Другой целью мероприятия было привлечь внимание петербуржцев к амбициозному проекту под названием «Единая карта петербуржца».

- Марафон призван объединить людей, ведь вместе делать что-то намного легче. В эту концепцию входит и единая карта петербуржца, - сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин. - Мы рассчитываем, что пользователей карт станет около 2 миллионов в течение пары лет. До конца года важно отработать те сервисы, которые предоставляет проект. Уже сейчас в хорошем режиме работает медицинское и транспортное приложение. Мы активно занимаемся предоставлением дисконтных программ, получением скидок в большинстве магазинов города, начиная от больших торговых сетей и заканчивая разными музеями, спортивными комплексами. До конца года эти возможности единой карты будут только расширяться.