В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни умер скульптор Владимир Горевой

Сегодня, 3 июня стало известно о смерти академика Российской академии художеств, заслуженного художника РСФСР Владимира Горевого. Об утрате, которую понесла отечественная культура, сообщили в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина.

- Сегодня умер скульптор Владимир Эмильевич Горевой. Светлая память! - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Instagram-аккаунте вуза.

Пока в Российской академии художеств не разглашают причину смерти скульптора. Известно лишь, что в последнее время Владимир Горевой находился в одной из больниц Санкт-Петербурга, где и скончался.

Дата прощания с заслуженным деятелем искусств будет определена позднее.

Справка «КП»:

Владимир Горевой родился 28 декабря 1944 года в Москве, однако большую часть жизни прожил в городе на Неве. В 1970-м году он окончил скульптурный факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина. В 1972-м стал членом Союза художников СССР. Позднее получил звание заслуженного художника РСФСР (1983), стал доцентом, профессором и академиком Российской академии художеств.

Авторству Горевого принадлежат: памятник императору Петру I в Приозерске, архитектурно-скульптурный комплекс «Партизанская слава» в Луге, памятник писателю Николаю Островскому в Сочи, памятник Феликсу Дзержинскому в Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург), удостоенный золотой медали Российской академии художеств, монумент «Первооткрывателям» в Комсомольске-на-Амуре и многие другие.

Также при непосредственном участии скульптора созданы: монументальная скульптурная композиция «Адам и Ева» (2010г., Китай), воссозданы монументальные скульптурные композиции - «Минерва» (главный купол здания Академии художеств, Санкт-Петербург), «Афина» (здание Конногвардейского манежа, Санкт-Петербург) монументальная скульптурная композиция «Ковчег» (2012-2013гг., центральный вход Никольского морского собора, г. Кронштадт).