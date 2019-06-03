ЕГЭ 2019 по русскому языку в Петербурге сдали 28 тысяч выпускников

Самый массовый экзамен для петербургских школьников позади. 3 июня выпускники Северной столицы сдали русский язык. Свои знания по орфографии, орфоэпии и пунктуации проверили 28 тысяч человек.

Среди них - 313 учеников с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на болезнь, они решили сдавать ЕГЭ наравне со своими сверстниками. Единственная поблажка, которой могли воспользоваться ребята – продлить время тестирования по предмету на 1,5 часа.

Для ребят с ограниченными возможности создали все условия.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Выпускники с учетом их индивидуальных возможностей пользуются во время экзамена необходимыми им техническими средствами, - объясняют в комитете по образованию правительства Петербурга. - Письменная экзаменационная работа может выполняться на компьютере со специализированным программным обеспечением или с использованием специальной клавиатуры, мыши и других периферийных технических средств для ввода информации.

Все аудитории оборудованы камерами наблюдениями.Фото: Артем КИЛЬКИН

Для всех участников экзамен состоял из двух частей и 27 заданий. Все прошло в штатном режиме. Теперь учащимся осталось дождаться результатов.

Они появятся на сайте единой базы ЕГЭ до 20 июня. Для поступления в ВУЗ выпускникам необходимо набрать не меньше 36 баллов. Для получения аттестата будет достаточно 24.

Результаты ЕГЭ 2019 по русскому языку будут известны до 20 июня.Фото: Артем КИЛЬКИН

НА ЗАМЕТКУ

Следующий экзамен пройдет в Петербурге 5 июня. Школьники будут сдавать предметы по выбору. В один день за парты сядут те, кому не обойтись при поступлении без физики и иностранных языков. К слову, физика стала одной из самых популярных дисциплин. Ее сдают 5837 человек. По языкам расклад таков: английский – 5804 выпускника, немецкий – 211, французский – 142, испанский – 23. Еще четыре смельчака отдали предпочтение китайскому.