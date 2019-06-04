Два подростка серьезно пострадали в тройном ДТП на Невском проспекте

Очередная серьезная авария, которая на сей раз лишь чудом обошлась без жертв, произошла на Невском проспекте. В самом центре Петербурга, напротив Гостиного двора молодой водитель «Дэу Нексия» решил проскочить на красный свет, но не успел и протаранил две иномарки. Вместе с лихачом в салоне находились два подростка.

- 4 июня около 00:25 в Центральном районе Санкт-Петербурга на пересечении Невского проспекта с Михайловской улицей произошло столкновение трех транспортных средств. В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили два подростка 17 и 18 лет, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной версии, виновником аварии оказался 20-летний водитель «Нексии», который решил проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора и на полном ходу влетел во внедорожник «Рейндж Ровер», выехавший с Думской улицы. От удара «Нексию» отбросило на встречный «Фольксваген» и смяло об ограждение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/712739" frameborder="0"></iframe> ДТП на Невском проспекте в Петербурге.Видео: "Аварийный Петербург"

В салоне "Нексии" кроме 20 летнего водителя были двое парней 18 и 17 лет, которые серьезно пострадали. Фото: vk.com/spb_today

Лихость, с которой молодой гонщик летел по Невскому проспекту объяснялась просто: проверка показала, что он был пьян. По предварительным данным, водитель «надул» 0,604 мг/литр, что в переводе на привычный язык означает около 90-100 граммов водки. Также у мужчины не оказалось при себе документов, сейчас полицейские выясняют, есть ли у него права в принципе.

Напомним, что за последние полгода на Невском проспекте в Петербурге произошло несколько серьезных аварий. Так, в декабре 2018 года пьяный водитель каршеринга протаранил «Жигули», в которых погиб 18-летний чемпион России по картингу. 24 февраля 2019 года черный «БМВ» снес пятерых пешеходов на тротуаре, двое из которых погибли -водитель был под действием «веселящего газа». А 30 марта на пересечении Невского и Литейного проспектов при столкновении «Хендэ» и «Фольксвагена» погибли водитель и пассажирка последнего.

Но и кроме этих громких случаев на главной магистрали Северной столицы произошло немало аварий с серьезными последствиями. Чаще всего виновниками оказывались водители, находившиеся под воздействием алкоголя или наркотиков.