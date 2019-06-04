Рыжего из «Иванушек» - в президенты Америки

В Интернете не утихают обсуждения итогов выборов в Украине. Дошло до того, что некоторые московские блогеры после победы бывшего КВНщика Владимира Зеленского, предложили поменять и президента Америки. Например, на комика Михаила Галустяна. Соцсети заполонили мемы на эту тему, но на этом пользователи соцсетей не успокоились. Так, новым «кандидатом» в президенты США стал и рыжий из «Иванушек». Именно Андрей Григорьев-Апполонов, по их мнению, мог бы сменить на посту Дональда Трампа.

Фото предоставлено творческим агентством Апрель.

- Он тоже рыжий, а значит, подмену многие могут не заметить, - объясняют народные юмористы. - Во-вторых, он высокий, что для политика важно! Будет внушать почтение.

- Рыжий – просто симпатяга, - добавляют поклонницы Андрея, которые, несомненно, только «за» такую идею блогеров. - Будь он на месте Трампа, отношения между США и Россией давно бы наладились!

Фото предоставлено творческим агентством Апрель.

Что ж, кажется, блогеры сделали свой выбор. А кого бы вы предложили на место Трампа?

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