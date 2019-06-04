До конца 2019 года 1 700 поребриков в Петербурге превратятся в бордюры

1 700 бордюрных камней занизят в этом дорожно-ремонтном сезоне в Петербурге. Цель – сделать город комфортнее для инвалидов.

– Работы пройдут на 119 адресах в разных районах города, – сообщают в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. – Их проведут в рамках Адресной программы по ремонту дорог.

Работы закончат к ноябрю.Фото: Евгения ГУСЕВА

До конца марта успели провести все конкурсы и заключить госконтракты. К «занижению» приступили уже в начале мая. Завершить ремонт планируют до ноября. Обещают, что сильно потеснить автомобилистов «дорожные раскопки» не должны.

Изменения оценят и мамы с колясками.Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще по 43 адресам в семи районах Петербурга – на участках улиц и перекрестках – бортовые камни занизят по заказу «Городского центра управления парковками». Ремонт коснется пешеходных переходов, где пока еще нет плавных спусков.

– В планах и обустроить до конца года эти пешеходные переходы тактильными указателями, – добавляют в учреждении.

Спуски с тротуаров должны стать мини-пандусами, а не непреодолимым препятствием.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бортовой или бордюрный камень, бордюр или поребрик – официально для дорожных работников разницы нет, даже если они коренные петербуржцы. Но негласно считается, что, в отличие от бордюра, истинный поребрик вышел соседнего газона либо другой зоны, которую он ограждает.

Сколько еще улиц станут доступнее для инвалидов, наперед сказать сложно.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Спиливать бордюры и превращать их в поребрики мы, конечно, не собираемся, – пояснили «Комсомолке» в комитете. – Если бордюрные камни в хорошем состоянии и если позволяют условия, то их во время ремонта можно сильнее «утопить» вниз. Если они не подходят, то можно просто заменить их на камни меньшей высоты. Технологии есть разные.

Сколько еще поребриков потеряют в росте в ближайшие годы и превратятся в мини-пандусы, подсчитать не берутся даже в Смольном: каждую конкретную улицу, вместе с ее бортовыми камнями, детально изучают перед текущим или капитальным ремонтом.

СПРАВКА «КП»

Слово «бордюр» происходит от французского «bordure», что значит «кромка», «обрамление», «кайма».

С «поребриком» все сложнее. Словечко, которое нынче стало петербургским диалектизмом, зародилось еще в Древней Руси. Поребриком в те времена называли орнамент белокаменных церквей: кирпичи выкладывали под углом ребром наружу, и храм получал свой индивидуальный каменный узор.

Почему слово осело именно в Петербурге, остается загадкой. Есть версия, что «поребрик» вытеснил «бордюр» усилиями славянофилов, которые ратовали за отечественные варианты иностранных слов, а интеллигентная столица идею подхватила.

В законодательстве понятие «поребрик» закрепило распоряжение горадминистрации «О мерах по усилению контроля за состоянием внешнего благоустройства города Санкт-Петербург», выпущенном в 2002 году. Документ действовал до 2017 года. «Поребрик» встречался в тексте четыре раза, «бордюр» – всего раз, а еще в трех случаях использовали компромиссное «бордюрный камень».

В действующем постановлении «О Правилах благоустройства» есть четыре «бордюрных камня», семь «бортовых камней» и один «бордюр». А вот «поребрика» нет вовсе.

КОНКРЕТНО

В рамках Адресной программы по ремонту дорог на 2019-2021 годы отремонтируют:

123 участка площадью 2 109 020 квадратных метров и протяженностью 120 270 метров;

1 690 700 квадратных метров проезжей части;

418 330 квадратных метров тротуаров;

2 990 метров трамвайных путей.

На это потратят 5 000 000 000 рублей.