«Девочки, к кому приехать?»: Русская танцовщица после слухов о своей свадьбе с Джонни Деппом собралась гастролировать по России

Исполнительница эротичных танцев Go-Go из Петербурга Полина Глен продолжает сохранять интригу. Зарубежные таблоиды пестрят сообщениями об отношениях русской красавицы со звездой «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппа. Якобы пара даже собиралась сыграть свадьбу. Только вот сама Полина упорно молчит и не комментирует слухи. Говорить о своей личной жизни девушка запретила и своим родным. Ее отец признавался, что не знает, счастлива ли его дочь.

Американские папарации поймали Полину в окружении Деппа в США. Полину даже обвинили в том, что она занимается эскортом. Девушка даже ездила в гастрольный тур вместе с голливудской знаменитостью и группой Hollywood Vampires. Звездные рокеры, к слову, давали концерт и в родном городе Глен в Петербурге. Депп здесь даже попал в небольшую аварию, когда выезжал из отеля. Ну а теперь Полина, судя по всему, сама решила монетизировать интерес к себе, отправившись в гастроли по России. Об этом девушка сообщила в своих соцсетях.

Мастер-класс Полины Глен в Петербурге .WATCH 1080HD HIGHHEELS MASTER CLASS IN SAINT-PETERBURG, RUSSIA. CHOREOGRAPHY BY POLINA GLEN @polinaglen SONG: F**K SLEEP- ASAP ROCKY & FKA TWIGS

- Так рад поделиться с вами новым видео с моего последнего мастер-класса, который я дала в своем родном городе Санкт-Петербурге, - написала девушка. - Спасибо всем прекрасным женщинам, которые пришли и вышли со мной из своей зоны комфорта. Пожалуйста, покажите им немного любви и помните, что это всего лишь мастер-класс, а не прослушивание! Преподавание всегда было одной из моих самых больших страстей, потому что мои ученики - это мое собственное вдохновение, которое заставляет меня каждый день работать усерднее и быть для них лучше. Кто следующий? Москва? Что вы думаете, ребята? Девочки, в какой город мне приехать со следующим классом? Пишите в комментариях.

В свое время Полина занималась танцами, поэтому сейчас у нее идеальная фигура, которой она гордится.Фото: СОЦСЕТИ

Ну а пока поклонники Деппа гадают, что связывает русскую танцовщицу с Джонни, сама Полина отдыхала в жаркой Испании, где покорила самую высокую точку страны – вулкан Тейде.

- С нетерпением жду возможности вернуться в Россию и снова провести мастер-класс, - подогревает интерес Глен. - Захватывающий Тейде. Выше, чем облака! Мой самый первый опыт вулкана. Мы добрались до вершины – 3718 метров! Какой должен быть следующий?

Родственники отказываются говорить о своей звездной дочери.

Правда, самих поклонников больше интересует личная жизнь Полины, чем ее творчество. Подписчики буквально забросали Глен вопросами о Деппе. Но она сохраняет молчание.

- Улыбайтесь, это всех раздражает, - подытоживает девушка.

polinaglen Танец Полины Глен

К слову, что еще совсем недавно Глен как могла привлекала к себе внимание, и с трудом находила клиентов для своей школы танцев в Петербурге. Она давала рекламу в городских пабликах, а в своей группе выставляла откровенные фото и видео, где исполняет тверк – танец, в котором главную роль играет пятая точка.

Полина – коренная петербурженка. Ее мама Ирина – ветеринар, но кроме лечения животных еще продает оборудование для рентгена. Отец Геннадий живет от супруги отдельно, и занимается защитой прав потребителей.

polinaglen Полина не комментирует личную жизнь

Полина, как оказалось, владеет не только эротичными танцами. Но именно к ним больше лежит ее душа.

- С годами тренировок я получила базу таких стилей как Go-Go, RNB, Booty Dance ,Vogue, бальные танцы, классические танцы, - рассказывала ранее в соцсетях Глен. - Было много стилей и направлений, которые перепробовала, чтобы найти себя. Я считаю, что go-go - это выражение абсолютно каждой девушки как личности, она будет двигаться и подавать его так, как она считает нужным, опираясь на свой характер и танцевальное прошлое, и это не может не привлекать

polinaglen Keep eye on ya

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