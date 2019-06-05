Россиян хотят вновь приучить сдавать пустые бутылки: Петербург может стать пилотным регионом

Такое предложение озвучили в конце мая депутаты Госдумы. Инициативу поддержал председатель правительства Дмитрий Медведев. Теперь до 15 июня министерства промышленности и торговли, природных ресурсов, экологии и экономического развития должны ее проработать и представить конкретные предложения.

Наценка за экологию

Санкт-Петербург, по замыслу инициаторов проекта, мог быть стать одним из пилотных регионов. Действительно, разнообразные экологические тренды в Северной столице приживаются вполне успешно - в качестве примера можно взять хотя бы раздельный сбор мусора. Да и зарубежный опыт обнадеживает – в той же Финляндии, например, с населения собирают и отправляют на переработку почти 95% тары из-под напитков.

Одним словом, идея хорошая. Весь вопрос теперь – в ее реализации. Каких-либо конкретных шагов пока что не успел сделать никто, ни на федеральном, ни на местном уровне. Но специалисты в области обращения с отходами предупреждают: процесс будет долгим и трудным.

- Обывателю может казаться, что здесь нет ничего сложного: подумаешь, какие-то стеклянные бутылки, - рассказывает Татьяна Нагорская, председатель правления экологического движения «РазДельный сбор». – Но на самом деле для того, чтобы эта система сейчас заработала, нужно заложить экономические и юридические основы.

Самый простой пример, по словам Нагорской – как будет рассчитываться стоимость одной сданной бутылки? И кто покупателю будет эти деньги платить?

- В Европе, например, существует такое понятие, как «залоговая стоимость тары», - объясняет наш собеседник. – Это, по сути, торговая наценка, которая включается в стоимость товара. Покупатель, оплачивая товар, оплачивает заодно и залог, а потом получает его назад, когда сдает в магазин бутылки.

«Государство должно хотя бы не мешать»

В России систему залоговой стоимости хотят ввести уже давно – в частности, еще в 2014 году об этом заявляли депутаты Госдумы. В 2018 министерство промышленности и торговли констатировало, что ее уже можно внедрять - существующей нормативно-правовой базы для этого достаточно. Конечно, стоимость товаров вырастет, но зато, сдав в магазин бутылку из-под лимонада или молока, можно будет вернуть все уплаченное «сверх нормы». Звучит хорошо - но специалисты, опять же, предлагают смотреть глубже:

- В России же действующая система такова, что залог сразу станет частью общего финансового потока и за счет налоговых вычетов – того же НДС - начнет уменьшаться, - отмечает генеральный директор ООО «Национальная экологическая система» Дмитрий Илюхин. - А после того, как человек получит заработанные на пустых бутылках деньги обратно, на них еще и начислят НДФЛ – таким образом сумма компенсации станет совсем мизерной.

В идеале, добавляет Илюхин, следует как минимум снизить финансовую и бюрократическую нагрузку на потребителей – то есть, освободить их от необходимости платить налог на доход за каждую сданную бутылку. Иначе никакой «денежной мотивации» не получится – цены вырастут, люди останутся недовольны, а бутылки как выбрасывалась на мусорку, так и будет выбрасываться. Еще лучше – вообще не обладать залоговую стоимость тары никакими налогами, чтобы человек , добросовестно сдавший бутылку, получал на руки ровно столько же, сколько до этого потратил.

- Второй важный момент – кто будет эту систему содержать? – отмечает Татьяна Нагорская. – В Европе за все операции с использованной тарой – установку автоматов, куда ее можно сдать, их обслуживание, вывоз бутылок для переработки – отвечает производитель. Государство только создает условия для того, чтобы бизнесу было интересно этим заниматься. Если же государство возьмет на себя абсолютно все, я боюсь, ничем хорошим это не кончится.

- У нас, к сожалению, очень часто бывает так, что с принятием какого-либо нового закона создается огромное множество контролирующих и регулирующих организаций, которые не помогают, а только тормозят рабочий процесс, - подытоживает беседу Илюхин. – Так что государство должно по крайней мере не мешать – тогда все заработает.