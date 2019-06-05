2019-06-05T20:10:31+03:00
Общество

Золотой или коричневый: пользователи соцсетей спорят, какого цвета новый Aurus Senat, представленный на ПМЭФ в Петербурге

Новый вирус в интернете - а какой цвет видите вы [фото, видео]
Алена ЧИЧИГИНА
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Золотой или коричневый: пользователи соцсетей спорят, какого цвета новый Aurus SenatЗолотой или коричневый: пользователи соцсетей спорят, какого цвета новый Aurus SenatФото: Артем КИЛЬКИН
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Шикарная машина необычного цвета появилась на променаде Экспофорума и сразу стала излюбленным местом для фото участников Петербургского международного экономического форума 2019. Этот роскошный блестящий агрегат - Aurus Senat. Российский проект «Кортеж» - семейство автомобилей класса «люкс» для первых лиц государства. Два кабриолета даже приняли участие в недавнем параде Победы в Москве. К слову ориентировочная цена машин под брендом Aurus стартует от 10 миллионов рублей.

Золотой или коричневый: какого цвета новый Aurus Senat.Артем КИЛЬКИН

Казалось бы, надо гордиться - собрали свой лимузин и представили на крупнейшем форуме мира, но в соцсеятх разгорелся уже привычный спор. Какого же на самом деле цвета этот автомобиль? Одни однозначно заявляют, что представленный на ПМЭФ в Петербурге Aurus Senat - золотой, другие категорически с этим не согласны и настаивают на своем: он коричневый! Дебаты развернулись почище, чем пару лет назад с фотографией платья.

Новый вирус в интернете - а какой цвет видите вы. ФОТО: Фонд Росконгресс

Новый вирус в интернете - а какой цвет видите вы. ФОТО: Фонд Росконгресс

Напомним, злосчастный наряд перессорил, наверное, половину людей на планете. Его снимок разместила в соцсетях шотландская певица Кэтлин МакНил. «Двое моих знакомых поспорили из-за цвета», - объяснила тогда МакНил причину появления фото в своем аккаунте. И попросила совета у пользователей, чтобы разобраться. И тут понеслось. Одни комментаторы видели синее с черными полосками, другие с хрипом доказывали, что оно белое с золотым. Даже звезды втянулись в эту странную игру. К единому мнению так и не пришли.

Вот и сейчас похожая история. Фотокорреспондент «Комсомольской правды» Петербург, который в живую видел авто, тоже говорит, что автомобиль Aurus золотой. Мы же, получив фото в редакции, растерялись... Он же коричневый?! А вы какой цвет видите?

ИСТОЧНИК KP.RU

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