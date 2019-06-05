У «Ленинграда» вышел новый клип i_$uss

Каждый клип «Лениграда» - это событие. Мало того, что ролики снимают как настоящие мини-фильмы, так еще и сюжет обычно бывает крайне эпатажным. Другими словами, скандальная рок-группа играет на грани фола. Но их последнее творение точно поднимет эту планку на новую высоту и вызовет даже не волну, а шквал обсуждения.

- Это просто бомбическая бомба. Невероятно, великолепно, божественно. Можно как угодно относится к творчеству Шнурова, но однозначно - клипы «Ленинграда» - это лучшее, что есть в Российском кинематографе! - пишут в комментариях пользователи интернета.

В самом клипе обыгрывается религиозная тема. По сценарию главная героиня, под воздействием запрещенных препаратов видит в посетителях ночного клуба разные образы, в том числе мужчину, похожего на Христа. В самом тексте песни есть соответствующая строчка: «Ты был прекрасен, как Иисус».

Некоторые пользователи поняли, что в клипе Сергей Шнуров высмеивает современные «ценности», которыми нынешнее поколение заменяет ценности настоящие. Впрочем, нашлись и те, кому тема новой песни оказалась «слишком». К 41 тысяче лайков новое творение «Ленинграда» получило и 10 тысяч дизлайков.

Но и сами создатели понимали, что сюжет на грани, поэтому сделали небольшую аннотацию к клипу.

- Данное видео не преследует цели оскорбить чувств верующих. Клип в своем видеоряде и тексте не содержит посылов, направленных против ценностей верующих, не ставит целью высмеять какие-либо религиозные концепции, - говорится в тексте в самом начале ролика.

Также авторы отметили, что героев и сценарий клипа не стоит отождествлять с реальными библейскими персонажами, обрядами или сюжетами. Ролик - сатирическое произведение без скрытых смыслов. А сами создатели уважают все религии и вероисповедания, а также людей, в чьей жизни вера занимает важное место.

Меньше чем за сутки клип, опубликованный 4 июня, набрал больше 330 тысяч просмотров.

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