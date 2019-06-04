«М-1 Арена» в Петербурге получила новое название «Тинькофф Арена»

С 4 июня 2019 года «М-1 Арена» официально будет называться концертно-спортивный комплекс Тинькофф Арена.

Концертно-спортивный комплекс М-1 Арена был открыт в Санкт-Петербурге в начале 2018 года. На площадке было проведено уже более ста мероприятий разного формата: от спортивных мероприятий до концертов классической музыки. Общая площадь – 12 тыс. кв. м, зрительный зал может вместить до пяти тысяч человек. Трибуны в основном зале оборудованы выдвижными рядами кресел и позволяют менять размер центральной площадки в зависимости от масштаба мероприятия.

Одной из главных особенностей арены является хорошая акустика трансформирующего зрительного зала, что позволяет проводить в том числе концерты самой разной сложности. Овальный купол из деревянного бруса позволяет передать естественную красоту живой музыки без подзвучки, в том числе классической, а зрители могут насладиться натуральным звучанием инструментов. В 2019 году здесь планируются выступления звезд мировой оперы Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова, а также Ольги Перетятько и Ильдара Абдразакова.

В рамках соглашения на Тинькофф Арене появится дополнительный VIP-вход специально для клиентов Тинькофф, которые смогут комфортно проходить через него на все мероприятия и не стоять в очереди. Для того, чтобы воспользоваться VIP-проходом, клиентам достаточно предъявить на входе любую карту Тинькофф. Билеты на мероприятия на Тинькофф Арене посетители смогут покупать со скидками и дополнительным кэшбэком прямо в мобильном приложении Тинькофф.

Арена располагается в шаговой доступности от метро Беговая по адресу: Приморский проспект, 80/1 рядом с общественно-деловым комплексом «Лахта Центр».

- Эта сделка стала логичным шагом в рамках развития нашего направления лайфстайл-услуг, - отметил Оливер Хьюз, председатель правления Тинькофф. - Наши клиенты могут покупать билеты на концерты и другие мероприятия с хорошим кэшбэком прямо в мобильном приложении Тинькофф, а теперь они могут и посещать их прямо на Тинькофф Арене с дополнительными удобствами и возможностями, которые дает интеграция онлайн-банкинга и инфраструктуры площадки.