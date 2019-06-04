МЕГА Парнас станет центром экологических событий
8 июня гости МЕГИ Парнас смогут посетить лекторий «Правила деления», где выступят представители экодвижений «No Plastic It’s Fantastic», «Зелёный драйвер», «Pokolenie Zero» и «РазДельный сбор» и расскажут об экологическом образе жизни. После лекций гости смогут воссоздать картину Анри Матисса «Танец» в экоформате.
Программа дня открытия, 8 июня:
12:00 - лекция от Дениса Агенорова-Популовского (экодвижение «Раздельный сбор»)
тема: «Раздельный сбор дома - как начать сегодня и сохранить мир в семье завтра».
12.45 - вступительная речь от Натальи Бенеславской (руководитель Sustainability IKEA Russia), Михаила Киянова (директор IKEA Парнас) и члена Общественного экологического совета при Губернаторе Ленинградской области Романа Казакова
13:00 - лекция от Романа Саблина
тема: «Самые выгодные эко-привычки»
14:00 - 14:30 - перерыв
14:30 - лекция спикеров от IKEA: Росы Мба и Натальи Бенеславской
тема: «Открытие пункта сбора и подход IKEA к устойчивому развитию».
15:30 - лекция Аси Мицкевич
тема: «Экологичная жизнь - будущее, которое мы создаём сами»
16:30 - лекция Олеси Бесперстовой
тема: «ZeroWaste lifestyle без экологического фанатизма»
ИСТОЧНИК KP.RU