МЕГА Парнас станет центром экологических событий

8 июня гости МЕГИ Парнас смогут посетить лекторий «Правила деления», где выступят представители экодвижений «No Plastic It’s Fantastic», «Зелёный драйвер», «Pokolenie Zero» и «РазДельный сбор» и расскажут об экологическом образе жизни. После лекций гости смогут воссоздать картину Анри Матисса «Танец» в экоформате.

Программа дня открытия, 8 июня:

12:00 - лекция от Дениса Агенорова-Популовского (экодвижение «Раздельный сбор»)

тема: «Раздельный сбор дома - как начать сегодня и сохранить мир в семье завтра».

12.45 - вступительная речь от Натальи Бенеславской (руководитель Sustainability IKEA Russia), Михаила Киянова (директор IKEA Парнас) и члена Общественного экологического совета при Губернаторе Ленинградской области Романа Казакова

13:00 - лекция от Романа Саблина

тема: «Самые выгодные эко-привычки»

14:00 - 14:30 - перерыв

14:30 - лекция спикеров от IKEA: Росы Мба и Натальи Бенеславской

тема: «Открытие пункта сбора и подход IKEA к устойчивому развитию».

15:30 - лекция Аси Мицкевич

тема: «Экологичная жизнь - будущее, которое мы создаём сами»

16:30 - лекция Олеси Бесперстовой

тема: «ZeroWaste lifestyle без экологического фанатизма»