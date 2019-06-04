Общегородская памятная акция-концерт «Музыка войны и победы» пройдет на Соборной площади 22 июня

С 2014 года, в исторически важный для народной памяти день - 22 июня, государственное бюджетное учреждение культуры «Петербург-Концерт» проводит общегородскую акцию «Музыка войны и победы», с участием Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Сергея Стадлера, солистов ведущих музыкальных театров нашего города и сводного хора. В этом году в концерте вместе с оркестром выступят: балетная группа «Балтийский балет», сводный хор Санкт-Петербурга, солисты «Петербург-Концерта» Алексей Пашиев и Юрий Борщов. Акция проводится при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и государственного музея истории Санкт-Петербурга.

В этот день в Петропавловской крепости, с которой началась история нашего города-героя, звучит музыка русских и советских композиторов разных лет, воспевающая славу русского воинства, преданность Родине, стойкость, отвагу и героизм ее защитников. В 2019 году акция-концерт «Музыка войны и победы» пройдет уже в шестой раз.

Акция «Музыка войны и победы» является общедоступной. Она неизменно вызывает глубокий эмоциональный отклик у зрителей, имеет широкий резонанс в СМИ, является частью официальной программы мероприятий Дня памяти и скорби в Санкт-Петербурге, наряду с акцией «Свеча памяти» и тожественными церемониями возложения венков и цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны. Кроме того, в рамках проведения акции состоится поездка на «Поезде Памяти» в республику Беларусь, к тем героическим памятным местам, где начинались трагические события Великой Отечественной войны.

В качестве почетных гостей в акции-концерте «Музыка войны и победы» принимают участие представители законодательной и исполнительной власти, а также – культурного и бизнес-сообщества города.

Благодаря запланированной прямой телевизионной трансляции, зрителями акции-концерта «Музыка войны и победы» станут тысячи граждан России.

22 июня мы будем вместе на Соборной площади, чтобы принять участие в общегородской акции-концерте «Музыка войны и победы».

В концерте прозвучат произведения:

Р. Глиэр. Гимн великому городу

Н. Римский-Корсаков. Полонез из оперы «Ночь перед Рождеством»

П. Чайковский. Славянский марш ор.31

Н. Римский-Корсаков. Сеча при Керженце из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»

Б. Тищенко. Фрагменты балета «Ярославна»

Д. Шостакович. Траурно-триумфальная прелюдия памяти героев Сталинградской битвы, ор. 131

А. Бородин. Ария Князя Игоря «Ни сна, ни отдыха измученной душе» А. Пашиев

П. Чайковский. Элегия для скрипки с оркестром

Н. Римский-Корсаков. Полёт шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане»

М. Мусоргский. Сцена коронации из оперы «Борис Годунов» (в редакции Н. Римского-Корсакова)

Ария «Скорбит душа»

А. Бородин. Фрагменты из оперы «Князь Игорь» Величание. Затмение. Финал пролога (тенор)

«Половецкие пляски»

Н. Римский-Корсаков. Въезд Ивана Грозного во Псков из оперы «Псковитянка»

С. Прокофьев. Въезд Александра Невского во Псков из кантаты «Александр Невский»

М. Глинка. «Славься» из оперы «Жизнь за царя».

Вход свободный.