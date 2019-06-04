Общегородская памятная акция-концерт «Музыка войны и победы» пройдет на Соборной площади 22 июня
С 2014 года, в исторически важный для народной памяти день - 22 июня, государственное бюджетное учреждение культуры «Петербург-Концерт» проводит общегородскую акцию «Музыка войны и победы», с участием Симфонического оркестра Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Сергея Стадлера, солистов ведущих музыкальных театров нашего города и сводного хора. В этом году в концерте вместе с оркестром выступят: балетная группа «Балтийский балет», сводный хор Санкт-Петербурга, солисты «Петербург-Концерта» Алексей Пашиев и Юрий Борщов. Акция проводится при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и государственного музея истории Санкт-Петербурга.
В этот день в Петропавловской крепости, с которой началась история нашего города-героя, звучит музыка русских и советских композиторов разных лет, воспевающая славу русского воинства, преданность Родине, стойкость, отвагу и героизм ее защитников. В 2019 году акция-концерт «Музыка войны и победы» пройдет уже в шестой раз.
Акция «Музыка войны и победы» является общедоступной. Она неизменно вызывает глубокий эмоциональный отклик у зрителей, имеет широкий резонанс в СМИ, является частью официальной программы мероприятий Дня памяти и скорби в Санкт-Петербурге, наряду с акцией «Свеча памяти» и тожественными церемониями возложения венков и цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны. Кроме того, в рамках проведения акции состоится поездка на «Поезде Памяти» в республику Беларусь, к тем героическим памятным местам, где начинались трагические события Великой Отечественной войны.
В качестве почетных гостей в акции-концерте «Музыка войны и победы» принимают участие представители законодательной и исполнительной власти, а также – культурного и бизнес-сообщества города.
Благодаря запланированной прямой телевизионной трансляции, зрителями акции-концерта «Музыка войны и победы» станут тысячи граждан России.
22 июня мы будем вместе на Соборной площади, чтобы принять участие в общегородской акции-концерте «Музыка войны и победы».
В концерте прозвучат произведения:
Р. Глиэр. Гимн великому городу
Н. Римский-Корсаков. Полонез из оперы «Ночь перед Рождеством»
П. Чайковский. Славянский марш ор.31
Н. Римский-Корсаков. Сеча при Керженце из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии»
Б. Тищенко. Фрагменты балета «Ярославна»
Д. Шостакович. Траурно-триумфальная прелюдия памяти героев Сталинградской битвы, ор. 131
А. Бородин. Ария Князя Игоря «Ни сна, ни отдыха измученной душе» А. Пашиев
П. Чайковский. Элегия для скрипки с оркестром
Н. Римский-Корсаков. Полёт шмеля из оперы «Сказка о царе Салтане»
М. Мусоргский. Сцена коронации из оперы «Борис Годунов» (в редакции Н. Римского-Корсакова)
Ария «Скорбит душа»
А. Бородин. Фрагменты из оперы «Князь Игорь» Величание. Затмение. Финал пролога (тенор)
«Половецкие пляски»
Н. Римский-Корсаков. Въезд Ивана Грозного во Псков из оперы «Псковитянка»
С. Прокофьев. Въезд Александра Невского во Псков из кантаты «Александр Невский»
М. Глинка. «Славься» из оперы «Жизнь за царя».
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU