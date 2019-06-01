316-й день рождения Санкт-Петербурга в БКЗ «Октябрьский»

Санкт-Петербург один из самых чудесных городов Европы. Город музеев и театров, город великих композиторов и артистов. Свой день рождения Санкт-Петербург всегда отмечает с большой любовью. Традиционным стал праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский».

В Ленинграде и Санкт-Петербурге родилось множество замечательных песен и музыкальных произведений. Согласно художественному замыслу главного режиссера БКЗ «Октябрьский», заслуженного деятеля искусств России Геннадия Шагаева, репертуар вечера полностью состоял из песен, написанных ленинградскими авторами. Каждая из них особенная, каждая наполнена любовью к городу и восхищением.

Праздничный концерт «Город над вольной Невой!» открыл эстрадно-симфонический оркестр под управлением Андрея Медведева. С Днем рождения города петербуржцев поздравили официальные лица, напомнив всем о важной для города дате – 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В продолжении темы Ленинградского дня Победы выступили Солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Григорий Чернецов, а также заслуженный артист России Алекандр Маршал. А дальше началась настоящая музыкальная прогулка, сплошь состоящая из дорогих сердцу песен. Гидами в этой прогулке стали ведущие концерта – Дарина Шарова и Александр Малич.

Народная артистка СССР, почетный гражданин Санкт-Петербурга Ирина Богачева подарила зрителям одну из самых любимых песен «Над Россиею небо синее». Актриса БДТ имени Георгия Товстоногова, Народная артистка России Светлана Крючкова призналась в любви к городу прекрасными строчками из А.Ахматовой, а после, со свойственной ей глубокой выразительностью и душой, спела песню «Братцы мои, ленинградцы».

Продолжатель славной музыкальной династии Эдуард Хиль младший, невероятно похожий на своего знаменитого деда, исполнил одну из самых его любимых и жизнерадостных песен «Человек из дома вышел».

Песни ленинградских композиторов также горячо любимы и молодым поколением петербуржцев. Новое прочтение и звучание приобрели мелодии из кинофильмов, написанные А.П.Петровым в исполнении группы «PLUS FIVE». Всем знакомые песни прозвучали а капелла.

С большой радостью зрители приняли стихи народного артиста России, поэта Ильи Резника, посвященные Санкт-Петербургу. Для Ильи Рахмиэлевича Ленинград-Санкт-Петербург родной город, ведь здесь он ребенком пережил блокаду. Тепло приняли и детское поздравление в лице сводного ансамбля гитаристов. 120 юных музыкантов исполнили официальный гимн Эрмитажа, песню А.Городницкого «Атланты держат небо». Победитель телепроекта «Голос» Петр Захаров поделился своим праздничным настроением, исполнив песни «Голубые города» и «Песенку кавалергарда».

Санкт-Петербург по-настоящему музыкальный город. Любимую музыку можно услышать не только в Филармонии или Капелле, она звучит буквально повсюду. Звучат авторские песни и оригинальные каверы в авторской аранжировке, рок-хиты и любовная лирика, звучит лучшие песни советской классики. Каждый слушатель может найти что-то по душе. Музыка не знает границ. Так, праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский» порадовал зрителей разножанровыми выступлениями. Ленинградский Дикселенд под управлением заслуженного артиста России Олега Кувайцева поздравил зрителей джазовой версией любимых песен ленинградских авторов. А Лауреат международных конкурсов, пианист Алексей Шагаев в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра виртуозно исполнил петербургскую пьесу «Поезд в 1.30».

Настоящим подарком для зрителей стало выступление Жана Татляна. Публика с большой теплотой приняла советского и французского певца и с большим удовольствием подпевала ему. «Осенний свет» и «Колокола» создали удивительно солнечное, ностальгическое настроение.

Звезды российской эстрады не уставали признаваться в любви к главному герою вечера – Санкт-Петербургу. Татьяна Буланова, Игорь Корнелюк, Василий Герелло, Лариса Долина, Валерий Леонтьев…Каждый артист через всем знакомые и родные песни поделился частичкой своей души.

«Если б знали вы, как мне дороги ленинградские вечера…» Именно «Ленинградские вечера» в исполнении всех участников концерта завершили нашу музыкальную прогулку по городу.